Inna Toyota dla Nassera

Nasser Al-Attiyah i Mathieu Baumel zaliczyli spektakularną kraksę podczas Abu Dhabi Desert Challenge. Choć po rolowaniu, tuż przed metą etapu, zdołali ukończyć i wygrać trzeci odcinek specjalny drugiej rundy tegorocznych mistrzostw świata, o dalszej rywalizacji na pozostałych dwóch próbach nie było mowy. Ich Toyota Hilux T1+ była mocno rozbita, ucierpiała też klatka bezpieczeństwa.

Zaledwie dwa tygodnie po tym zdarzeniu, już w najbliższy czwartek, katarsko-francuski duet przystąpi do Qatar International Baja, drugiej rundy Pucharu Świata FIA w Rajdach Baja.

Zastanawiano się czy Overdrive Racing przygotuje samochód liderom tego czempionatu na nadchodzące zawody. Okazuje się jednak, że pomoc przyszła z Litwy. Swojego Hiluxa, znanego jako Black Hawk, udostępnił Benediktas Vanagas.

Przedsięwzięcie udało się zrealizować mimo napiętego grafiku Toyota Gazoo Racing Baltics. Auto wypożyczyli niedawno Joao Ramos i Pedro Re, wygrywając w nim Baja TT Montes Alentejanos, pierwszą rundę mistrzostw Portugalii. Hilux miał być następnie przygotowany do pierwszego po Dakarze startu Vanagasa, w połowie kwietnia w Hiszpanii.

Litwin otrzymał jednak telefon od Toyota Gazoo Racing z prośbą o pomoc Nasserowi, aby umożliwić mu start w Katarze, gdyż nowy pojazd dla legendy Dakaru będzie gotowy dopiero na kwietniowy Sonora Rally.

Black Hawk ostatecznie został wysłany drogą lotniczą do Dohy, a po zawodach w Katarze zostanie odesłany do Europy. Vanagas wsiądzie do niego w Baja Extremadura (14-16 kwietnia), inauguracji Pucharu Europy w Rajdach Baja.

Qatar International Baja odbędzie się w dniach 16-18 marca. Rywalami Al-Attiyaha i Baumela będą m.in Krzysztof Hołowczyc i Łukasz Kurzeja, którzy zaliczą już drugi start w tym roku w Mini John Cooper Works Plus, po zajęciu trzeciego miejsca w lutowym Saudi Baja.

Video: Qatar International Baja 2022