Italian Baja z Polakami

Italian Baja, którego organizatorem jest Off-road Club 4x4 Pordenone to rajd z prawie 30 letnią tradycją, a jego początki sięgają 1993 roku. Wszystkie jego poprzednie 28 edycji rozegrane zostały w okolicach miejscowości Pordenone. W tym roku nie ulegnie to również zmianie. Dla zawodników Kamena Rally Team będzie to już trzeci start w tej imprezie. W roku 2019 Białkowski i Baśkiewicz wygrali te zawody, w klasyfikacji Mistrzostw Europy Strefy Centralnej. Kolejny rok był sezonem odwołanych zawodów, koncertów i wszystkich innych wydarzeń kulturalnych z powodu pandemii Covid-19. Zespół ze zdwojonym zapałem wróciła do Włoch w sezonie 2021 i po pierwszym dniu rajdu prowadził w klasyfikacji klasy T4. Niestety awaria, która przytrafiła im się podczas drugiego, wykluczyła ich z walki o podium.

- Mamy z tym rajdem pewne rachunki do wyrównania z poprzedniego roku. Poza tym na starcie pojawi się także Amerigo Ventura, który pokonał nas podczas Baja Greece. Amerigo co prawda startuje w tym wydarzeniu w innej serii, ale przed nami jeszcze jedna wspólna runda pucharu Europy, dlatego zależy nam na jak najlepszym wyniku - powiedział Tomasz Białkowski

Wynik Italian Baja jest dla zespołu fabrycznego Polarisa bardzo istotny, ponieważ rajdowcy nie zdobyli jeszcze punktów w klasyfikacji pucharu świata. W pierwszej rundzie rozgrywanej w Rosji na początku roku nie mieli co prawda sobie równych, ale niestety decyzją sędziów zostali zdyskwalifikowaniu po badaniu kontrolnym drugiego stopnia. W Jordan Baja, która odbywała się zaraz po Baja Russia, nie brali udziału.

- Od czasu Baja Russia nie mieliśmy jeszcze możliwości wystartować w rundach pucharu świata i udowodnić, że możemy sięgnąć po to trofeum. Start w Italian Baja jest więc dla nas niezwykle ważny. Wraz z całym zespołem zrobimy wszystko, żeby nie zawieść naszych przyjaciół i sympatyków - obiecał Dariusz Baśkiewicz.

Oprócz Białkowskiego i Baśkiewicza zasiadających w Polarisie RZR Pro XP, wśród zgłoszonych Polaków są również Michał Małuszyńki i Łukasz Kurzeja (Mini John Cooper Works Rally), Grzegorz Brochocki i Grzegorz Komar (Toyota LC200) oraz Adam Kus i Marcin Pasek (Can-Am Vaerick XRS),

Małuszyński, jak również Kus jadą w ramach Pucharu Europy Cross Country Baja. Brochocki podobnie jak Białkowski w Pucharze Świata Cross Country Baja.