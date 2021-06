Kamena Rally Team dołącza do ORLEN Team

Duet już od kilku lat z powodzeniem startuje w krajowych i zagranicznych rajdach terenowych, a lista jego sukcesów regularnie się wydłuża. Potencjał, jakim dysponuje Kamena Rally Team doskonale dopełnia skład zespołu ORLEN Team, w barwach którego występują zawodnicy wielu dyscyplin motorsportowych.

PKN ORLEN to lider w kategorii sponsoringu polskiego motorsportu. Flagowymi projektami wspieranymi przez Koncern są m.in.: zespół Formuły 1 - Alfa Romeo Racing ORLEN, występujący w cyklu European Le Mans Series - Robert Kubica i jego ORLEN Team WRT czy zrzeszający czołowych przedstawicieli polskich sportów motorowych - ORLEN Team. To właśnie do tej ostatniej grupy dołączył właśnie Kamena Rally Team.

- PKN ORLEN to największy sponsor sportu w Polsce. Jednym z priorytetów naszej działalności sponsoringowej jest motorsport. Cały czas analizujemy rozwój poszczególnych zawodników. W barwach ORLEN Team startują między innymi Robert Kubica, Kuba Przygoński, Bartłomiej Marszałek i Bartosz Zmarzlik, a logotyp PKN ORLEN można dostrzec na trasach najsłynniejszych wyścigów i zawodów świata, w tym Formuły 1, European Le Mans Series czy Rajdu Dakar. Bardzo cieszymy, że do tego grona dołącza Kamena Rally Team wzmacniając skład naszej reprezentacji w rajdach terenowych - mówi Agata Pniewska, dyrektor Biura Marketingu Sportowego, Sponsoringu i Eventów.

Kamena Rally Team już w 2013 roku startował w zawodach amatorskich, a cztery lata później duet na stałe zagościł w świecie zawodowego motorsportu. Tomasz Białkowski i Dariusz Baśkiewicz występują w klasie T4, co oznacza, że ich pojazd przystosowany jest do rajdów typu Baja, czyli cross-country. Wyjątkowe połączenie najlepszych cech quada oraz samochodu terenowego gwarantuje widowiskowe przejazdy, dzięki czemu klasa ta cieszy się rosnącym zainteresowaniem zarówno ze strony zawodników, jak i kibiców.

Do największych sukcesów Kamena Rally Team należy zaliczyć tytuły wicemistrzów Europy, Włoch, Czech i Polski oraz mistrzostwo Węgier w klasie SSV. Duet Białkowski - Baśkiewicz ma na swoim koncie również zwycięstwa w rundach Pucharu Świata w rajdach terenowych w Hiszpanii, na Węgrzech, we Włoszech i w Polsce.

- Bardzo cieszymy się, że możemy dołączyć do prestiżowego grona zawodników ORLEN Team. To marka, która znaczy bardzo dużo w polskim motorsporcie, a teraz możemy być jej częścią - powiedział pilot Dariusz Baśkiewicz. – Sezon zaczęliśmy bardzo dobrze, ale nie spoczywamy na laurach i celujemy w kolejne trofea.

Kamena Rally Team po raz pierwszy wystartował w barwach nowego zespołu podczas Rajdowych Mistrzostw Europy Samochodów Terenowych w klasie T4. Współpraca z ORLEN Team rozpoczęła się od dużego sukcesu - duet Tomasz Białkowski i Dariusz Baśkiewicz zwyciężył w rajdzie zaliczanym również do Rajdowych Mistrzostw Polski. Kolejny start Kamena Rally Team zanotował przy okazji Rajdowych Mistrzostw Włoch. Duet radził sobie doskonale, prowadząc zarówno w klasyfikacji generalnej, jak i w swojej klasie, jednak na drodze do zwycięstwa stanęły problemy techniczne. Okazja, aby odnieść kolejny sukces, już niebawem - Kamena Rally Team szykuje się bowiem do występu podczas rozgrywanej na Węgrzech rundy mistrzostw Europy.

informacja prasowa