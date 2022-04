Kamena Rally Team rusza w Europę

Po przejechaniu aż 16 rajdów w poprzednim sezonie Tomasz Białkowski i Dariusz Baśkiewicz zapowiadali, że w tym roku skupią się tylko na jednej serii, by całą swoją energię poświęcić na rywalizację w Pucharze Świata i zdobycie kolejnego trofeum w swojej karierze.

Długa przerwa między pierwszą a drugą rundą tych zawodów skłoniła ich jednak do zmiany swojej decyzji. Wpływ na to miał zapewne także fakt, iż dwie spośród zaplanowanych rund to imprezy, w których rajdowcy nie brali jeszcze udziału.

Zbliżająca się Baja Dehesa Extremadura oraz zaplanowany na koniec maja Rally Greece Offroad to zupełnie nowe tereny i trasy, a każdy kilometr w nowym miejscu to bezcenne doświadczenie. Kolejne etapy to Italian Baja i Baja Poland, które pokrywają się ze startami w Pucharze Świata oraz Hungarian Baja, która z kolei odbywa się na wyjątkowo lubianych przez Kamenę szlakach.

- Przez ostatni rok przejechaliśmy wspólnie około 40 tys. km, z czego prawie 6 tys. ścigając się. Spędziliśmy razem niezliczone godziny w trasie, na rajdach, eventach i w pracy. Trochę byliśmy zmęczeni, ale wystarczyła chwila przerwy i natychmiast zatęskniliśmy za przedrajdowym zamieszaniem i sportową rywalizacją - tłumaczył Tomasz Białkowski.

Baja Dehesa Extemadura rozegrana zostanie w autonomicznym rejonie Estremadury, w południowo-zachodniej Hiszpanii, tuż przy granicy z Portugalią. Ceremonia startu odbędzie się na Plaza Alta de Badajoz, jednym z najpiękniejszych placów w Hiszpanii. Organizatorzy obiecują załogom niezwykle urokliwe widoki w okolicach rzeki Gwadiana oraz jeziora Alqueva podczas trzech dni trwania wydarzenia. 700 km zaplanowanej trasy, zostało podzielonych na 3 etapy i 4 odcinki specjalne poprowadzone w 100% żwirowymi drogami.

- Od Baja Russia minęły już ponad dwa miesiące, nie możemy się więc doczekać przedstartowego odliczania i tych wszystkich emocji, które towarzyszą nam podczas rajdu. Udało nam się wyeliminować błąd, który pozbawił nas podium w I rundzie Pucharu Świata. Jesteśmy podekscytowani, ale też zdeterminowani i mamy nadzieję, że po trudnym dla nas początku sezonu przechylimy szalę zwycięstwa na naszą stronę - mówił Dariusz Baśkiewicz.

informacja prasowa

Polecane video: