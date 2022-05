Kamena Rally Team zaczyna od zwycięstwa

Długa przerwa między pierwszą i drugą rundą tegorocznego Pucharu Świata w Rajdach Cross-Country skłoniła zawodników Kamena Rally Team do zmiany pierwotnych planów i wzięcia udziału także w pucharze Europy. Zeszłoroczni mistrzowie Europy i dwukrotni wicemistrzowie z lat poprzednich, trofeum z tego cyklu rajdów jeszcze na swoim koncie nie posiadają. Istotne jest, że będą mogli zdobyć nie tylko puchar, ale także nowe doświadczenia, bowiem dwa rajdy w tej serii, czyli Baja Extremadura oraz Baja Greece to wydarzenia, w których rajdowcy nie brali jeszcze udziału.

- Od poprzedniego startu minęły prawie 3 miesiące. Wykorzystaliśmy ten czas na jeszcze lepsze przygotowanie sprzętu. Jesteśmy gotowi i mamy nadzieję, że wygramy - mówił przed startem kierowca Tomasz Białkowski.

Początek rajdu nie poszedł jednak po ich myśli, bowiem niewielki błąd popełniony podczas prologu, kosztował ich utratę możliwości wyboru pozycji startowej sobotniej części rajdu. OS2 również nie należał do udanych. Początkowo nerwową atmosferę w zespole fabrycznym Polarisa spowodowało długie oczekiwanie na możliwość zatankowania przed startem. Szczęśliwie zawodnikom udało się dojechać na czas i wystartować bez karnych minut. Po pierwszych 10 km napotkali kolejną przeszkodę, inną załogę, która nie umożliwiała im manewru wyprzedzenia, mimo wielokrotnych sygnałów. Na domiar złego tuż przed metą, po niefortunnym uderzeniu, musieli zmienić koło. Podczas drugiego odcinka tego dnia również zostali zblokowani przez inny duet i to na odcinku prawie 60 kilometrowym. Niedogodności te jednak w żadnym stopniu nie przeszkodziły im w wygraniu obu tych prób i zakończeniu sobotniego etapu na pierwszym miejscu w klasie T4 i IV miejscu w klasyfikacji generalnej.

- Trasa była momentami bardzo wąska, pełna kamieni, drzew i murków. Jadąc za inną załogą dokłada się do tego jeszcze cała masa pyłu, drastycznie zmniejszając widoczność. Ściganie się w takich warunkach nie należy do najprzyjemniejszych, ale z kolei zwiększa to nasze umiejętności zarówno w prowadzeniu pojazdu, jak i w nawigacji - relacjonował Tomasz Białkowski.

Skalę trudności tego wydarzenia najlepiej obrazuje fakt, że na 134 załogi, aż 30 nie dojechało do mety. Polacy ukończyli jednak niedzielny etap bez przygód, wygrywając finalnie Baja TT Dehesa Extremadura w swojej klasie i plasując się na piatej pozycji w klasyfikacji generalnej. Tym większy to sukces, gdyż podczas drugiego etapu łatwiej było się wykazać zawodnikom

z klasy T1, ponieważ trasa obejmowała wiele prostych i równych odcinków, na których pojazdy z grupy T4 nie mogą się z nimi równać pod względem osiąganych prędkości.

- Ogromnie jesteśmy szczęśliwi, że w przeddzień Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej mogliśmy ją z dumą zaprezentować podczas ceremonii zakończenia rajdu. To dla nas zawsze niezwykła radość

i duma - cieszył się pilot Dariusz Baśkiewicz.

Kamena Rally Team pod koniec maja pojawi się na starcie Baja Greece, kolejnej rundzie pucharu Europy. Z kolei walka o puchar Świata wznowiona zostanie dopiero w lipcu podczas Italian Baja.

informacja prasowa

