Kolej na Przygońskiego

Pilotowany w Hiluxie przez Timo Gottschalka, kierowca Orlen Team wyprzedził Krzysztofa Hołowczyca o 6 sekund. Trzeci czas należał do Martina Prokopa (+24), czwarty do Bernharda ten Brinke (+29), piąty do Michała Małuszyńskiego (+36).

Stéphane Peterhansel, wolniejszy o 38 sekund od Przygońskiego, przed końcowym oesem wyprzedza ten Brinke o 13.21, Małuszyńskiego o 23.41. Liderzy T4, Aron Domżała i Szymon Gospodarczyk utrzymują czwarte miejsce w generalce - 49 sekund za Małuszyńskim.

PO OS6 - PUCHAR ŚWIATA

1. Stéphane Peterhansel/Édouard Boulanger (F) Mini All4 Racing 5:35.27

2. Bernhard ten Brinke/Tom Colsoul (NL/B) Toyota Hilux +13.21

3. Michał Małuszyński/Julita Małuszyńska (PL) Mini John Cooper Works Rally +23.41

4. Aron Domżała/Szymon Gospodarczyk (PL) Can-Am Maverick X3 +24.30

5. Wasilij Griazin/Oleg Upierienko (RUS) Can-Am Maverick X3 +36.09

6. Kuba Przygoński/Timo Gottschalk (PL/D) Toyota Hilux +37.22

7. Krzysztof Hołowczyc/Łukasz Kurzeja (PL) Mini John Cooper Works Rally +2:29.40

8. Martin Prokop/Viktor Chytka (CZ) Ford Raptor RS CC +2:48.26

9. Gerard Farrés/Armand Monleón (E) Can-Am Maverick X3 +3:35.34

10. Patrycja Brochocka/Rafał Marton (PL) Toyota Land Cruiser +6:50.40