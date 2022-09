Rajd Maroka odbędzie się w dniach 1-6 października. Kuba Przygoński zasiądzie ponownie za kierownicą Mini buggy zespołu X-Raid. Start ten stanowi jeden z etapów przygotowań do Rajdu Dakar 2023.

- Przygotowania do Rajdu Dakar 2023 idą pełną parą - powiedział Przygoński dla motorsport.com. - Trenuję już od kilku miesięcy, teraz zajmiemy się również naszym samochodem. Zaczynam od Rajdu Maroka, potem odbędą się testy w tym kraju, mamy zaplanowane jazdy także w Europie, a następnie przyjedziemy jeszcze do Abu Zabi. Przed nami dużo pracy, aby wjeździć się w pustynię.

Nowym pilotem polskiego kierowcy będzie Armand Monleon w miejsce Timo Gottschalka.

- Zaczynam współpracę z nowym pilotem, Armandem Monleonem - poinformował. - Jestem od niego o zaledwie dwa lata starszy, więc będziemy młodym duetem w aucie. Mamy wspólne motocyklowe korzenie. On już od siedmiu lat startuje w Dakarze. W ostatnim czasie podjął się roli pilota i ma w tym aspekcie duże doświadczenie. To co mnie cieszy, to że zna się na nawigacji, również motocyklowej, więc komunikacja między nami będzie dobra. Nie mogę doczekać się, aż wsiądziemy do samochodu w Maroku.

Monleon w tegorocznym Dakarze pilotował Luciano Alvareza. Załoga Toyoty została sklasyfikowana na osiemnastym miejscu w generalce.

Mocniejsze buggy

- W Maroku startujemy w Mini buggy. Plusem dla nas jest to, że będziemy mieli o milimetr większą zwężkę, a więc mocniejszy samochód - przekazał Przygoński. - Sędziowie wreszcie stwierdzili, że ograniczenie mocy zastosowane podczas ostatniego Dakaru nie było sprawiedliwe w porównaniu do innych maszyn. Wracamy więc do lepszych osiągów, z czego bardzo się cieszę.

Dopytywany w jakim aucie zobaczymy go podczas Dakaru 2023, odparł: - W tej chwili nie mogę powiedzieć, jaki to będzie samochód.

