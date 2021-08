Liderzy Pucharu Świata FIA na starcie Wysoka Grzęda Baja Poland

Yasir Seaidan, Yazeed Al Rajhi i Krzysztof Hołowczyc – to pierwsze nazwiska głównych kandydatów do zwycięstwa, którzy już potwierdzili swój udział w siódmej rundzie Pucharu Świata FIA i trzeciej rundzie Pucharu Europy FIA - Wysoka Grzęda Baja Poland.

Walka o każdą sekundę

Pojedynek Krzysztofa Hołowczyca i Łukasza Kurzeji w Mini John Cooper Works Rally i Yazeeda Al Rajhi oraz Michaela Orra w Toyocie Hilux Overdrive podczas ostatniej rundy pokazał, że nie jest to ani trochę przesadzone stwierdzenie. Tych dwóch kierowców w trakcie zeszłotygodniowej Hungarian Baja pokazało, że nawet na chwilę nie zamierzają odpuszczać. Po ponad 400 kilometrach rajdowej trasy uzyskali na mecie ten sam czas dokładnie co do sekundy i o ex aequo musiały rozstrzygać wyniki poszczególnych OS-ów.

Ostatecznie to Hołowczyc został ogłoszony zwycięzcą, ale Saudyjczyk Al Rajhi na pewno będzie chciał mu się zrewanżować za to na rajdowych trasach w Szczecinie, Dobrej i Drawsku Pomorskim. Nie będzie miał łatwego zadania, bo Hołowczyc jako sześciokrotny zwycięzca Baja Poland, zna specyfikę tych tras jak mało kto, a dla Al Rajhiego będzie to debiut w Baja Poland.

- Baja Poland to mój ukochany rajd. Można powiedzieć, że moją przygodę z rajdami terenowymi zacząłem właśnie od Baja Poland. Marzę o tym, by w tym osiągnąć magiczną liczbę 7 zwycięstw w Szczecinie, Dobrej i Drawsku Pomorskim - mówi Krzysztof Hołowczyc.

Do walki o pierwszy stopień podium na pewno włączą się liderzy punktacji Pucharu Świata FIA - Saudyjczyk Yasir Seaidan i Rosjanin Aleksei Kuzmich, którzy mają już na swoim koncie starty w

Baja Poland. Tym razem zobaczymy ich wspólnie z Hołowczycem i Kurzeją w barwach zespołu X-raid oraz w topowym Mini w specyfikacji najmocniejszej grupy T1.

Seaidan już dwa razy w tym roku zwyciężał w rajdach Pucharu Świata FIA. Były to pustynne Al Sharqiya Baja i Jordan Baja. Z kolei Al Rajhi w stawce Pucharu Świata jest drugi za Seaidanem, ale jest liderem punktacji Pucharu Europy FIA i także może poszczycić się zwycięstwem w tym roku w Dubai International Baja. Hołowczyc po sukcesie na Węgrzech zajmuje trzecie miejsce w Pucharze Europy z niewielką stratą do Al Rajhiego.

- Bardzo się cieszę, że mogę jechać z zespołem X-raid. Wszystko wskazuje na to, że znowu będziemy mogli wspólnie walczyć o zwycięstwo w pełnym cyklu Pucharu Świata i Pucharu Europy FIA. Strategia na ten rajd jest prosta. Muszę wytrzymać presję i utrzymać dobre tempo, które miałem w Hiszpanii i na Węgrzech. To będzie kluczem do sukcesu na mecie - dodaje Hołowczyc.

Swój pierwszy start w fabrycznym zespole X-raid zaliczą Michał Małuszyński i Julita Małuszyńska, którzy w zeszłym roku wywalczyli w Wysoka Grzęda Baja Poland rewelacyjne drugie miejsce. Będą oni walczyć nie tylko o punkty do Pucharu Europy FIA, ale przede wszystkim o obronę drugiej pozycji w stawce Rajdowych Mistrzostw Polski Samochodów Terenowych. Ich głównym rywalem będzie bardzo dobrze znany polskim kibicom czesko-słowacki duet Miroslav Zapletal i Marek Sykora w Fordzie F-150 EVO.

Co ciekawe, stawce mistrzostw Polski przewodzą Hołowczyc i Kurzeja, którzy po zwycięstwie w Wysoka Grzęda Baja Drawsko Pomorskie i Baja Wysoka Grzęda mają sporą przewagę punktową nad pozostałymi rywalami.

Najazd pojazdów SSV

Stawka kierowców, którzy będą walczyć o zwycięstwo w kategorii pojazdów SSV, jest imponująca jeszcze przed końcem terminu zgłoszeń. Otwierają ją liderzy poszczególnych grup, czyli Dania Akeel i Stephane Duple w T3 oraz Mshari Althefiri i Nasser Al-Kuwari w T4.

- Jestem niezwykle podekscytowana możliwością odkrycia kraju, którego nigdy dotąd nie odwiedziłam. Dzięki temu, że wezmę udział w kolejnej rundzie Pucharu Świata FIA w Rajdach Terenowych Baja, zobaczymy się w Polsce. Zamierzam poprawić swoją technikę jazdy poprzez odkrywanie nowych terenów i mam nadzieję, że z każdym kilometrem Baja Poland będę się rozwijała jako kierowca. Życzę powodzenia wszystkim zawodnikom i z niecierpliwością czekam na to, co mnie czeka na Baja Poland - mówi Dania Akeel przed swoim debiutem w Wysoka Grzęda Baja Poland.

Lekkie i mocne konstrukcje SSV często zadziwiają swoją szybkością i zwinnością na rajdowych trasach, zdobywając coraz większą popularność w ostatnich latach. Regularnie możemy je zobaczyć w czołówce tabeli czasowej na nie jednym rajdzie, a o ich walorach dobrze świadczy m.in. trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej zeszłorocznej Wysoka Grzęda Baja Poland, wywalczone przez Arona Domżałę w Can-Am Maverick X3 z zespołu South Racing. I w tym roku nie zabraknie Domżały na rajdowych trasach Baja Poland. Niewątpliwie ponownie będzie on faworytem nie tylko do zwycięstwa w kategorii pojazdów SSV, ale także do wysokiej lokaty w generalce.

Liczne pojazdy SSV zobaczymy nie tylko w klasyfikacji Pucharu Świata i Europy FIA, ale też w pozostałych klasyfikacjach Mistrzostw FIA Strefy Europy Centralnej w Rajdach Terenowych, a także Mistrzostw oraz Pucharów Polski i Czech.

Rajdowe kolosy

Dla wielu największe show na trasie rajdu robią ciężarówki, których nie zabraknie na trasach Wysoka Grzęda Baja Poland. Te ważące po kilka ton kolosy, nierzadko rozwijają ponad 1000 KM mocy i potrafią swoją widowiskową jazdą ucieszyć każdego kibica.

- Musimy przejechać jak najwięcej rajdowych kilometrów przed Dakarem 2022. Liczy się każdy start, a Baja Poland to idealne miejsce dla nas i naszej ciężarówki. Jednocześnie pomaga nam to w rozwoju nowych ciężarówek, które właśnie kończymy. Mam nadzieję, że nie będzie padać jak w zeszłym roku, ale poza tym będę się cieszył zawodami na 100%. Nie mogę się już doczekać! - mówi stały bywalec na polskich trasach - Martin Macík Jr., którego w tym roku ponownie zobaczymy w ciężarówce przygotowanej na Rajd Dakar.

Na rajdowe trasy w Polsce powraca kolejny wielokrotny uczestnik Rajdu Dakar w ciężarówce - Grzegorz Baran, którego pilotować będzie znany zawodnik wyścigowy i rallycrossowy Andrzej Grigoriew. Baran ostatni raz w Baja Poland startował w 2014 roku.

Na listach zgłoszeń do Wysoka Grzęda Baja Poland nie zabraknie też licznego grona kierowców motocykli i quadów startujących w ramach mistrzostw i pucharów Polski oraz samochodowej stawki Rajdowego Pucharu Polski Samochodów Terenowych, a także Baja Poland Series - cyklu imprez powołanego przez Fundację Baja Poland dla kierowców bez licencji, którzy chcą rozpocząć i rozwijać swoją przygodę z rajdami terenowymi.

Zgłoszenia do rajdu są cały czas otwarte, więc możemy spodziewać się kolejnych utytułowanych i szybkich pretendentów do wygranej. Lista załóg startujących w Pucharze Świata i Europy FIA zostanie opublikowana 19 sierpnia, a wszystkich zawodników startujących w Wysoka Grzęda Baja Poland poznamy 23 sierpnia.

Skrócony Program Wysoka Grzęda Baja Poland 2021

27 sierpnia - piątek

09.00-15.00 Odcinek Testowy - Wołczkowo

Od 15.45 - Prezentacja zawodników - Szczecin, ul. Szafera

Od 16.00 - Odcinek Kwalifikacyjny “Szczecin” - Szczecin, ul. Szafera

19.30 - Wybór pozycji startowych przez 10 najlepszych kierowców - Centrum Żeglarskie - Szczecin

28 sierpnia - sobota

9.00-20.00 Miasteczko Rajdowe - Drawsko Pomorskie ul. Toruńska

08.30 - Odcinek Specjalny “Drawsko Pomorskie” - Poligon Drawsko Pomorskie

14.00 - Odcinek Specjalny “Drawsko Pomorskie” - Poligon Drawsko Pomorskie

29 sierpnia - niedziela

08.50 - Odcinek Specjalny “Lubieszyn-Dobra” - Dobra

09.20 - Odcinek Specjalny “Dobra-Szczecin” - Dobra / Szczecin, ul. Szafera

11.25 - Odcinek Specjalny “Lubieszyn-Dobra” - Dobra

11.55 - Odcinek Specjalny “Dobra-Szczecin” - Dobra / Szczecin, ul. Szafera

14.30 - Ceremonia Mety - Lotnisko Szczecin-Dąbie