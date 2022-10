W sobotę rozegrano przedostatni etap Rajdu Andaluzji, finałowej odsłony Mistrzostw Świata w Rajdach Terenowych.

Sebastien Loeb i Fabian Lurquin wygrali etap w samochodowej stawce T1 i objęli prowadzenie w rajdzie. Yazeed Al Rajhi i Dirk von Zitzewitz (Toyota Hilux Overdrive) byli wolniejsi o 4:42, a Guerlain Chicherit i Alex Winocq w Hunterze, jakim też dysponuje Loeb pojechali wolniej o 9:32.

Nasser Al-Attiyah i Mathieu Baumel stracili ponad jedenaście minut i spadli na drugie miejsce w rajdzie. Przed niedzielną częścią rywalizacji ustępują Loebowi o zaledwie 28 sekund.

Tomasz Baranowski i Maciej Marton (Toyota Hilux) wykręcili dziś 21 czas, a Magdalena Zając i Jacek Czachor, zasiadający w podobnym aucie, nie wystartowali do próby

- To był dobry dzień dla nas, bez większych błędów, bez przebić, bez problemów z samochodem - powiedział Loeb. - Starałem się naciskać od początku tak mocno, jak mogłem, na etapie, który okazał się dużo łatwiejszy niż poprzedni. Byliśmy daleko z tyłu i nadrobiliśmy 11 minut, więcej niż się spodziewaliśmy. Prowadzimy, ale tylko trochę... i wiemy, że jutro Nasser będzie mocno cisnął.

Kraksę mieli Marek Goczał i Łukasz Łaskawiec tracąc praktycznie szanse na mistrzostwo świata w T4, choć jutro wrócą do ścigania. Gerard Farres Guell i Diego Ortega Gil pojechali najszybciej w tej grupie. Natomiast po przygodzie Polaków w drodze po tytuł są Rokas Baciuska i Sebastien Delaunay.

- Na wstępie chcielibyśmy przekazać to, co najważniejsze. Marek i Łukasz są cali i zdrowi - poinformował zespół Energylandia Rally Team. - Na dzisiejszym, trzecim etapie Rajdu Andaluzji mieli wypadek, który na szczęście poskutkował tylko uszkodzeniem Can-Ama. Jak wiecie zawsze walczymy do samego końca. Bierzemy się więc do pracy i spróbujemy naprawić auto, aby wystartować do jutrzejszego etapu.

Guillaume De Mevius i Francois Cazalet znów byli najszybsi w T3. Załoga Red Bull Off-Road Junior Team pokonała partnerów zespołowych Setha Quintero i Dennisa Zenza. Przed decydującym starciem tak samo wygląda kolejność klasy, a dzieli ich nieco ponad sześć minut. Natomiast z tytułu mogą cieszyć się już Francisco „Chaleco” Lopez i Paolo Ceci, w obliczu dzisiejszych problemów Cristiny Gutierrez i Pablo Moreno Huete. Wyniki jutrzejszego ścigania już nic nie zmienią na czele klasyfikacji sezonowej.

Francuski reprezentant Hondy - Adrien van Beveren finiszował jako drugi 1:50 za Kevinem Benavidesem, ale obronił prowadzenie w motocyklowej grupie RallyGP. Do jutrzejszego etapu przystąpi mając prawie trzy minuty przewagi nad Argentyńczykiem. Wśród pretendentów do tytułu w W2RC Sam Sunderland z ekipy GasGas jest czwarty.

- To był naprawdę długi dzień. Właśnie skończyliśmy i jest godzina 17 tu na miejscu - relacjonował Benavides. - Również pod względem psychicznym oes był ciężki. Zrobiłem kilka błędów na początku i może straciłem minutę, a potem zacząłem cisnąć. Pomimo małej kraksy czuję się zadowolony z mojego dnia, motocykla i nawigacji.

Mason Klein (BAS World KTM) odniósł kolejne zwycięstwo etapowe w Rajdzie Andaluzji. Amerykanin ponownie podkreślił swoją wysoką formę pośród motocyklistów Rally2. Trójkę skompletowali Bradley Cox (+3:22) i Romain Dumontier (+8:53). Konrad Dąbrowski był siódmy (+23:19). Polak jest szósty na dzień przed metą.

Kamil Wiśniewski nie nacieszył się zbyt długo triumfem pośród zawodników zasiadających na quadach. Po karze czasowej zwycięzcą został lider tej stawki Alexandre Giroud. Mikołaj Krysik był czwarty.

Video: Rajd Andaluzji 2022 - Etap 3