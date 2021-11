Zespół zgłosił do Abu Dhabi Desert Challenge dwa samochody Hunter T1+ dla Sebastiena Loeba i Naniego Romy w klasie aut w specyfikacji 2022. Miało to stanowić część trwającego programu testowego i rozwojowego zespołu przed przyszłorocznym Dakarem.

W poniedziałek w tym tygodniu, podczas sesji testowej w Dubaju, doszło do poważnego pożaru podczas tankowania jednego z samochodów. Zaistniałe zdarzenie przełożyło się na zmianę planów Bahrain Raid Xtreme.

- Jeden z techników zespołu doznał poważnych poparzeń - czytamy w komunikacie zespołu. - Został on natychmiast opatrzony przez ratowników medycznych ekipy i przewieziony do miejscowego szpitala przez karetkę pogotowia. Następnie przeniesiono go do specjalistycznego oddziału leczenia oparzeń w Dubaju, gdzie jest poddawany leczeniu.

- Oczywiście myślami jesteśmy z naszym rannym kolegą i jego rodziną. Po rozmowie z całym zespołem, w tym z kierowcami, zdecydowaliśmy, że nie ma sensu startować w zawodach w ten weekend. Obecnie prowadzimy pełne dochodzenie w sprawie incydentu i współpracujemy z lokalną policją i strażą pożarną, które niezwłocznie przybyły na miejsce zdarzenia.

Bahrain Raid Xtreme wznowi testy w dalszej części listopada, w ramach przygotowań do styczniowego Rajdu Dakar.