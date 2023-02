To był drugi Dakar z rzędu, w którym Nasser Al-Attiyah i Mathieu Baumel wypracowali sobie komfortową przewagę w pierwszym tygodniu i odnieśli pewne zwycięstwo. Jednak tym razem Sebastien Loeb i Fabian Lurquin zapisali na swoje konto więcej etapów, tym samym lepiej punktowali od najgroźniejszych rywali i chociaż zakończyli pustynny klasyk na drugim miejscu, to oni są liderami mistrzostw świata.

W przyszłym tygodniu ruszy kolejny pojedynek między załogami Huntera i Toyoty Hilux. Znów czeka na nich znajomy krajobraz największego obszaru pustynnego na świecie, ale tym razem po drugiej stronie saudyjskiej granicy, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

W gronie faworytów wymieniani są również Guerlain Chicherit i Alex Vinocq (Hunter) oraz Yazeed Al Rajhi i Timo Gottschalk (Toyota Hilux).

Na liście zgłoszeń mistrzostw świata są także Martin Prokop i Viktor Chytka (Ford Raptor RS). Dwie załogi postawiły na nowe Mini John Works Rally Plus, a mianowicie Sebastian Halpern i Bernardo Graue oraz Dennis Krotov i Konstantin Zhiltsov.

Magdalena Zając ponownie wsiądzie za kierownicę Toyot Hilux, z Jackiem Czachorem na prawym fotelu.

W klasie T3 Szymon Gospodarczyk będzie pilotował Claude Fourniera (Can-Am Maverick X3). W grupie tej najwyższej rozstawieni są dysponujący takim samym pojazdem Mattias Ekstrom i Emil Bergkvist. Po zakończeniu „kariery samochodowej” w imprezach cross-country, do Mavericka wsiądzie również Erik van Loon nadal wspierany przez Sebastiena Delaunay'a.

W T3 nie zabraknie armady Red Bulla: Austin Jones/Gustavo Gugelmin, Seth Quintero/Dennis Zenz, Mitch Guthrie/Kellon Walch, Cristina Gutierrez/Pablo Moreno Huete.

Najpoważniejszymi kandydatami do triumfu w T4 są Rokas Baciuska i Oriol Vidal.

W sumie w stawce sankcjonowanej przez FIA na liście zgłoszeń jest 51 załóg, w tym 30 do drugiej rundy W2RC 2023. brew wcześniejszym zapowiedziom, do rajdu nie przystąpi Audi. Ze składu niemieckiego producenta będzie tylko Ekstrom, ale we wspomnianym T3. Zabraknie też ekipy Energylandia Rally Team.

Stawka FIM liczy 20 motocyklistów. Listę otwiera Sam Sunderland, który na początku tegorocznego Dakaru zaliczył poważną wywrotkę, wykluczającą go z dalszej rywalizacji w maratonie. Zmierzy się m.in. z czterema reprezentantami fabrycznej stajni Hondy, a są nimi Ricky Brabec, Pablo Quintanilla, Jose Ingnacio Cornejo, Adrien Van Beveren. KTM wystawi Toby’ego Price’a, zwycięzcę Dakaru 2023 Kevina Benavidesa, a także Mathiasa Walknera. Do rywalizacji przystąpi Mason Klein. Hero może liczyć na Sebastiana Buhlera i Rossa Brancha.

Sezon 2023 rozpocznie Konrad Dąbrowski, najwyżej rozstawiony zawodnik w klasie Rally2. Pięciu zawodników zasiądzie na quadach.

Rywalizacja rusza od prologu 26 lutego. Następnie w programie jest pięć etapów. Łączny dystans do pokonania w rajdzie wynosi 2170 kilometrów.

