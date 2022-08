Benediktas Vanagas, reprezentant Toyota Gazoo Racing Baltics, pierwszy raz w karierze startował w Hungarian Baja. Po najszybszym przejeździe na odcinku kwalifikacyjnym, ustanowił łączne, najlepsze czasy na dwóch sobotnich sekcjach, o długości 137,96 kilometrów każda, oraz wygrał drugi przejazd niedzielnej próby prowadzącej z Gyulafirátót do Várpalota.

- Sobota była głównym dniem - powiedział Vanagas. - Była jak etap dakarowy, do tego naprawdę techniczna. Trzeba było być mocno skupionym, aby jechać szybko. Mieliśmy szczęście wygrać obydwie sekcje, co dało nam komfortową przewagę. Samochód spisywał się świetnie, z wyjątkiem jednego przebicia opony pod koniec ostatniego oesu w sobotę.

Priorytetem dla portugalskiej pary Joao Ferreira i David Monteiro było zgromadzenie jak największej ilości punktów mistrzowskich, a załoga Mini John Cooper Works Rally wygrała czwarty odcinek specjalny i zanotowała trzy razy drugie czasy w drodze do drugiego miejsca w prowizorycznych wynikach. Rezultat ten początkowo pozwolił Ferreirze powiększyć swoją przewagę nad Michałem Małuszyńskim w klasyfikacji kierowców, po tym jak Polak pilotowany przez Łukasza Kurzeję zajął trzecie miejsce w drugim Mini zespołu X-Raid.

Ferreira zmienił jednak dwa koła w parku zamkniętym w związku z czym ZSS nałożył na Portugalczyka trzyminutową karę czasową, co spowodowało, że spadł on na trzecie miejsce w klasyfikacji za swoich tytułowych rywali. Małuszyński i Kurzeja tym samym przystąpią do finałowej rundy - Baja Poland, jako liderzy, z trzypunktową przewagą.

- To był dla mnie ciekawy rajd - powiedział Małuszyński. - Trasa była bardzo zróżnicowana, z szybszymi partiami oraz z wolnymi i do tego z wieloma dziurami. Była zupełnie inna niż w Polsce i we Włoszech. W każdym razie bardzo cieszymy się z drugiego miejsca.

Miroslav Zapletal wraz z Markiem Sykorą zajęli czwarte miejsce w Hummerze H3. Włoska para Amerigo Ventura i Mirko Brun dopełniła pierwszą piątkę, wygrywając kategorię T4, podążając Yamahą YXZ 1000R. Zostali liderami mistrzostw w tej klasie. Zdenek Porizek i Pavel Vaculik ukończyli zawody na szóstym miejscu w Fordzie F150 Evo.

Santiago Navarro, pilotowany przez Marco Solę, utrzymał swoje szanse na zdobycie tytułu w T3 dzięki siódmej pozycji w generalce i zwycięstwu w tej kategorii.

Piętnaste miejsce zajęli Adam Kus i Marcin Pasek (BRP Can-Am Maverick X3), trzecie w T4.

Do mety nie dotarli reprezentanci Kamena Rally Team - Tomasz Białkowski i Dariusz Baśkiewicz.

Wygrali w T4 odcinek kwalifikacyjny, ale potem z powodu kłopotów technicznych z Polarisem odpadli już na pierwszym odcinku specjalnym.

- Z rajdu Hungarian Baja wracamy bez trzeciego zwycięstwa - przekazał zespół. - Przed startem w węgierskim rajdzie nasz pojazd przeszedł szereg modyfikacji, między innymi zredukowaliśmy jego wagę, co dodało nam jeszcze większej mocy i zanim doszło do pechowego uszkodzenia pojazdu, rajd układał się po naszej myśli. Po piątkowym prologu byliśmy w pierwszej dziesiątce rajdu i zajmowaliśmy pierwsze miejsce w grupie. Niestety w sobotę jeden z elementów zawieszenia uległ zniszczeniu, co oznaczało dla nas koniec marzeń o trzecim zwycięstwie. Tym bardziej trudno jest nam się z tym pogodzić, bo wiedzieliśmy, że zbudowaliśmy prawie 3-minutową przewagę nad naszymi rywalami. Czyli tempo mieliśmy bardzo dobre. To jest motorsport, nieprzewidywalny i uczący pokory. Takie sytuacje, jak ta, zawsze bardzo na nas wpływają. Kiedy wysiadamy z pojazdu, mamy w sobie wiele różnych emocji. I choć teraz czujemy przede wszystkim smutek i żal, to nie zamierzamy się poddawać. Szykujemy się na kolejny rajd z cyklu pucharu świata, który odbędzie się we wrześniu. Jeszcze nie raz udowodnimy naszym kibicom, że stać nas na wiele!

Baja Poland, finał Pucharu Europy Cross-Country Baja, odbędzie się w dniach 1-4 września.

Hungarian Baja 2022

1. Benediktas Vanagas (LTU)/Kuldar Sikk (EST) Toyota Hilux

2. Michał Maluszyński (POL)/Łukasz Kurzeja (POL) Mini JCW Rally

3. João Ferreira (PRT)/David Monteiro (PRT) Mini JCW Rally

4. Miroslav Zapletal (CZE)/Marek Sykora (SVK) Hummer H3 Evo

5. Amerigo Ventura (ITA)/Mirko Brun (ITA) Yamaha YXZ 1000 R (T4)

6. Zdeněk Pořízek (CZE)/Pavel Vaculík (CZE) Ford F150

7. Santiago Navarro (ESP)/Marc Sola (ESP) Can-Am Maverick X3 (T3)

8. František Brutovsky (CZE)/Petr Hauptmann (CZE) Ford F150 Evo

9. Jordi Segura (ESP)/Sergei Brugué (ESP) Can-Am Maverick X3 (T3)

10. Bernt Hoffmann (DEU)/Juan Carlos Carignani (ITA) Can-Am X3 Turbo (T3)

11. Christof Danner (AUT)/Herwig Rieger (AUT) Puch 46/G320

12. Ricardo Ramilo Suarez (ESP)/Pedro Santos (PRT) Can-Am Maverick X3 (T3)

13. Lina van der Mars (DEU)/Giulia Maroni (ITA) Polaris Pro XP Turbo (T4)

14. Filipe Nascimento (PRT)/João Serodio (PRT) Can-Am Maverick X3 (T3)

15. Adam Kus (POL)/Marcin Pasek (POL) Can-Am Maverick X3 (T4)

Klasyfikacja Pucharu Europy Cross-Country Baja 2022, kierowcy

1. Michal Maluszyński 88 pkt.

2. João Ferreira 85 pkt.

3. Amerigo Ventura 67 pkt.

4. Santiago Navarro 65 pkt.

5. Pedro da Silva 55 pkt.

6. Benediktas Vanagas 51 pkt.

Video: Hungarian Baja