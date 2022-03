Abu Dhabi Desert Challenge wystartuje piątego marca dla motocyklistów i quadowców, a załogi samochodów przystąpią do rywalizacji dzień później. Rajd charakteryzuje się typowo trudnym terenem dla tego regionu, z nieskończoną ilością różnorodnych wydm. Zaplanowano pięć etapów.

Do drugiej rundy nowo utworzonych mistrzostw świata W2CR przystępują zwycięzcy Dakaru, zespoły fabryczne, a w grupie tej będą również Kuba Przygoński i Timo Gottschalk.

Polsko-brandenburski duet zajmuje czwarte miejsce w klasyfikacji generalnej cyklu, po zajęciu szóstego miejsca w Dakarze. Po raz kolejny będą rywalizowali w Zjednoczonych Emiratach Arabskich zasiadając w Mini Buggy ekipy X-Raid. Ich celem jest rzucenie wyzwania czołowym załogom.

W nadchodzących zawodach, w stawce samochodowej, wezmą m.in. udział Nasser Al-Attiyah i Matthieu Baumel zasiadając w Toyocie Hilux, podobnie jak Yazeed Al-Rahji i Dirk von Zitzewitz. Prodrive pojawi się z Sebastienem Loebem i Fabianem Lurquinem. Audi wysyła Stephane’a Peterhansela i Edouarda Boulangera.

- Z niecierpliwością czekamy na drugą rundę Mistrzostw Świata w Rajdach Cross Country. To taki mały „Dakar”, dużo pustyni, dużo piasku, ale też dużo walki - powiedział Kuba Przygoński. - W przypadku Mini Buggy zespołu X-Raid, z pewnością nie startujemy w roli faworytów, ale zamierzamy denerwować rywali. Dlatego wszystko musi się zgrać.

- Abu Dhabi Desert Challenge to klasyk rajdów terenowych o kompaktowym formacie. Wiele odcinków specjalnych, kilka sekcji dojazdowych i wydmy, wydmy, wydmy: zawsze chętnie tu przyjeżdżamy - powiedział Timo Gottschalk. - W tym roku wyzwanie może być jeszcze większe. Ponieważ jest to runda mistrzostw świata, rywalizacja będzie zacięta. Zamierzamy dokuczać tym najmocniejszym. Wykorzystamy wszystko co mamy i liczymy na dobry wynik, najlepiej w pierwszej piątce.

Rajd liczy 1806 kilometrów, a rywalizacja rozegra się na dystansie 1285 kilometrów.

