Marek Dąbrowski wraca do ścigania

Marek Dąbrowski, jeden z najbardziej utytułowanych polskich motocyklistów, wielokrotny uczestnik Rajdu Dakar i licznych imprez cross country, obecnie prowadzący ekipę Duust Rally Team, znów będzie miał okazję pościgać się.

W Abu Dhabi Desert Challenge, stanowiącym drugą rundę Mistrzostw Świata w Rajdach Cross-Country wcieli się w rolę pilota.

Będzie nawigował Małgorzatę Gołdę. Pojadą Polarisem RZR Pro XP Turbo w klasie T4. Dla Polki mieszkającej w Zjednoczonych Emiratach Arabskich będzie to debiut w tego typu imprezie.

Choć nie ma go na niedawno opublikowanej liście zgłoszeń do Abu Dhabi Desert Challenge, Dąbrowski w rozmowie z motorsport.com potwierdził, że weźmie udział w zawodach.

- Do ostatnich chwil nie byłem pewien tego startu, ale właśnie dopiero co odebrałem licencję i mogę przystąpić do udziału w rajdzie - wyjaśnił.

- Przed nami duże wyzwanie. Wystartuję z Małgorzatą Gołdą, która zaczyna swoją karierę w tego typu zawodach - kontynuował. - Abu Dhabi Desert Challenge, szczególnie pod wodzą promotora ASO, będzie bardzo wymagający. Już wcześniej było to najtrudniejsze wydarzenie w kalendarzu biorąc pod uwagę, że sto procent trasy stanowią wydmy.

- Dla nas to bardzo fajna sprawa, że możemy razem wystartować. Małgorzata mieszka tu od kilkunastu lat. Poznaliśmy się przy okazji konferencji prasowej poprzedniej edycji Abu Dhabi Desert Challenge. Wspierała też start Konrada [red. syna Marka] w Dakarze - przekazał. - Generalnie spróbujemy dojechać do mety. Owszem, nie mamy najlepszego sprzętu, jaki oferuje np. South Racing. Dysponujemy Polarisem, który obecnie nie jest topową maszyną. Większość załóg zasiada w Can Amach, a nasz pojazd jest trochę słabszy.

Aktualnie traktują to jako jednorazowy start, chociaż opcją jest jeszcze czerwcowy Rajd Andaluzji.

- Tak, na razie traktujemy to jako pojedynczy start, ale być może wybierzemy się też do Andaluzji - poinformował. - W każdym razie na początek chcieliśmy zmierzyć się z Abu Dhabi Desert Challenge, jako że oboje mamy tu blisko, szczególnie Gosia z racji zamieszkania.

Prace nad przygotowaniem Polarisa jeszcze trwają. Dopiero we wtorek zespół otrzyma m.in. skrzynię biegów i kilka podzespołów silnika.

Duust Rally Team w drugiej rundzie mistrzostw świata, w stawce motocyklowej oprócz Konrada Dąbrowskiego będzie obsługiwał również Bena Younga i Salima Walimohameda. Korzystają z motocykli Husqvarna 450 Rally Replica.

Do tego polska ekipa oprócz wsparcia podczas rajdów, organizuje treningi na bezdrożach Zjednoczonych Emiratów Arabskich, zarówno pod kątem techniki jazdy, jak i nawigacji w terenie.

- Uczymy zawodników, przygotowujemy ich do rajdów, robimy z nimi treningi w kontekście nawigacji. Organizujemy testy zarówno w samochodach, jak i na motocyklach - mówił Marek Dąbrowski o działalności swojego zespołu. - Gosia jest świeżym adeptem naszej akademii. W kolejnym etapie będziemy starali się pokonać trasę całego rajdu.

Pytany o wspomniane treningi, dodał: - Konrad pracuje tutaj z różnymi zawodnikami. Sam zaliczył trochę testów, ale przede wszystkim po Dakarze, kiedy przyjechał tu po dwóch, czy trzech tygodniach, pracował z innymi ucząc ich jazdy motocyklami po wydmach, jak również nawigacji.

Abu Dhabi Desert Challenge odbędzie się w dniach 5-10 marca.

W klasie T4 wystartują też Marek Goczał i Łukasz Łaskawiec oraz Michał Goczał i Szymon Gospodarczyk.

Robin Szustkowski, którego zgłoszenie na oficjalnej liście widnieje w T4, ma rywalizować w klasie T3, pilotowany przez Alberta Gryszczuka.