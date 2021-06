McLaren dołącza do Extreme E

Wejście do serii dla elektrycznych SUV-ów umożliwi McLarenowi dotarcie do nowych kibiców i partnerów. Będzie to trzeci producent w Extreme E - obok Cupry i GMC. Lotus Engineering jest partnerem JBXE, ekipy Jensona Buttona.

Zespół McLarena użyje swojego personelu spoza programu F1 oraz "specjalistycznych zasobów". Prezes McLaren Racing, Zak Brown jest już udziałowcem w Extreme E. Team Andretti United stanowi wspólne przedsięwzięcie United Autosports Browna i Andretti Autosport Michaela Andrettiego.

Szef Extreme E, Alejandro Agag zapowiedział limit 12 zespołów w serii, wynikający z możliwości transportowych "pływającego padoku" - RMS St Helena.