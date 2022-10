Mnóstwo pracy dla Audi

Dla Audi Sport i trzech załóg: Mattias Ekstrom/Emil Bergkvist, Stephane Peterhansel/Edouard Boulanger i Carlos Sainz/Lucas Cruz, Rajd Maroka stanowił pierwszą imprezę w której niemiecki producent wystawił nowe samochody. Wszystkie trzy prototypy zostały już homologowane zgodnie z regulaminem Rajdu Dakar 2023, zatem w Maroku były klasyfikowane wyłącznie w kategorii Open.

- Nawet mimo tego, że nie pojawiliśmy się w regularnej klasyfikacji, każdy kilometr i każdy dzień rajdu był dla nas cenny - mówił szef Audi Motorsport Rolf Michl. - Na wymagających odcinkach specjalnych i w zróżnicowanym terenie, mogliśmy w każdej sytuacji sprawdzić możliwości kierowców i samochodów. Dla nas, ten rajd ze swoimi ekstremalnymi wydmami i kamienistymi krajobrazami, był istotnym elementem przygotowań do Rajdu Dakar.

Wymagający rajd składał się z prologu i pięciu etapów, ze startem i metą w Agadirze. Trasa zawodów, przygotowana przez Davida Casterę, miała odzwierciedlać charakterystykę tej spodziewanej w Dakarze 2023.

- Ten rajd był dla nas bardzo ważny, bo zweryfikował wyniki naszych testów - powiedział Sven Quandt, dyrektor zarządzający i właściciel zespołu Q Motorsport współpracującego z Audi Sport. - Zobaczyliśmy, że musimy poprawić jeszcze kilka punktów, będziemy nad tym pracować aż do Dakaru. Ogólnie jednak, po Rajdzie Maroka upewniłem się, że w styczniu będziemy mieli dobrze przygotowany samochód.

Wszyscy trzej kierowcy są w równie optymistycznych nastrojach.

- Przebicia opon i kilka błędów nawigacyjnych wciąż przypominały nam, że prawdziwa rywalizacja to nie przelewki. Ale nasi inżynierowie wykonali dobrą robotę. Jestem naprawdę bardzo zadowolony z ustawień samochodu - przekazał Mattias Ekstrom. - Rywalizacja na trasie, w regularnej imprezie rajdowej, jest i zawsze będzie najlepszym przygotowaniem i najlepszym testem.

Stephane Peterhansel, czternastokrotny zwycięzca Rajdu Dakar, podziela ten pogląd: - Nasza wcześniejsza praca podczas testów w Europie i Afryce w pełni procentuje tutaj. Etapy w Maroku są dość podobne do Rajdu Dakar. Równowaga i prowadzenie samochodu są dokładnie takie, jakie chciałbym, aby były.

Carlos Sainz, który trzykrotnie wygrał Rajd Dakar, potwierdza pozytywne zmiany: - Mimo, że czasem się gubiliśmy i musieliśmy zmieniać opony, najważniejszą informacją jest to, że nasz samochód prowadzi się doskonale. Dziękuję całemu zespołowi za wspaniałą robotę.

- Ponieważ tym razem nie chodziło o cele sportowe, postawiliśmy sobie inne, bardzo konkretne zadania - wyjaśnił Uwe Breuling, szef działu Vehicle Operations Audi Sport. - Na przykład na czwartym etapie: wszystkie trzy załogi same narzuciły sobie takie warunki, jakie obowiązują na etapie maratońskim podczas Rajdu Dakar. Oznacza to, że kierowcy i piloci musieli tego wieczoru samodzielnie, bez pomocy zespołu mechaników i inżynierów, przygotować RS Q e-tron na cały następny dzień. Zebraliśmy też wiele danych i dopracowujemy ostatnie szczegóły, np. te związane z oprogramowaniem.

Cały zespół Audi Sport nauczył się sporo podczas Rajdu Maroka, ale zobaczył również, że w wielu obszarach potwierdził się wcześniejszy kierunek prac.

- Układ napędowy i zawieszenie sprostały ogromnym obciążeniom - mówił Benedikt Brunninger, szef techniczny dakarowego projektu. - Żaden z samochodów nie uległ awarii, ani nie stracił dużo czasu. Przed Rajdem Dakar musimy zadbać o kilka szczegółów, na przykład kierowcy chcieliby innego ustawienia elektrycznych kluczy udarowych, które znajdują się w samochodzie.

W najbliższych tygodniach Audi Sport wraz z teamem Q Motorsport koncentrować się będzie na przygotowaniach do Rajdu Dakar. Technicy rozbiorą wszystkie trzy egzemplarze Audi RS Q e-tron, dokonają generalnego przeglądu i do listopada na nowo je odbudują. Następnie, po krótkim teście funkcjonalnym, samochody zostaną przetransportowane do Arabii Saudyjskiej, gdzie 31 grudnia rozpocznie się kolejna edycja Rajdu Dakar.

informacja prasowa

Video: Rajd Maroka 2022 - Etap 5