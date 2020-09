Molgo i Marton wygrywają w Rumunii

Załoga NAC Rally Team przejechała końcowe 10 km na obręczy koła, ale zostawiła za sobą w wynikach Miroslava Zapletala i Marka Sýkorę. Pierwsza na trasie, dwójka Offroadsport.cz popełniła błąd nawigacyjny, tracąc sporo czasu w drugiej części rajdu.

Sports Club Constanta zorganizował rajd z bazą w Konstancy. W rundzie mistrzostw Rumunii w rajdach terenowych rywalizowano na 345 kilometrach oesowych. Odcinek był podzielony na sekcje z trzema przerwami na tankowanie.

Tomasz Białkowski i Dariusz Baśkiewicz zajęli drugie miejsce w UTV, czwarte w generalce.

- Rajd zaczęliśmy dosyć szybkim tempem i po pierwszej przerwie na tankowanie okazało się, że mamy dobry wynik – mówił na mecie Tomasz Białkowski. – Przy tak szybkim tempie nie wytrzymał jednak pasek napędowy, który musieliśmy wymienić na trasie. Straciliśmy trochę czasu i zmieniliśmy strategię, utrzymując wolniejsze, ale optymalne tempo dla naszego pojazdu. Pod koniec odcinka uderzyliśmy w betonowy przepust i złamaliśmy wahacz. Bardzo się cieszymy ze startu tutaj, bo mieliśmy okazję potrenować w bardzo wymagających warunkach.

- Spodziewaliśmy się, że będzie to dla nas dość trudny rajd, a okazało się, że nie było tak źle. Zawodnicy, którzy już tu byli przestrzegali nas przed błędami w roadbooku, ale w tym roku nie było tak źle i nie mieliśmy większych problemów z nawigacją. Oczywiście nie ominęły nas przygody, których było całkiem sporo, ale osiągnęliśmy cel i to jest najważniejsze. Trasa była bardzo zróżnicowana, trochę podobna do tej w Hiszpanii, było równie gorąco, więc dostaliśmy wycisk – skomentował Dariusz Baśkiewicz

4V RALLY RAID ROMANIA

1. Paweł Molgo/Maciej Marton (PL) Ford F-150 Evo 4:33.24

2. Miroslav Zapletal/Marek Sýkora (CZ/SK) Ford F-150 Evo +9.44

3. Canko Cankow/Zornica Todorowa (BG) Can-Am Maverick X3 +16.09

4. Tomasz Białkowski/Dariusz Baśkiewicz (PL) Can-Am Maverick X3 +18.09

Tomasz Białkowski, Dariusz Baśkiewicz, Can-Am Maverick X3

Fot. 4V Rally Raid / Kamena Rally Team