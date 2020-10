Mówią przed Rajdem Andaluzji

KAMIL WIŚNIEWSKI: - W tym roku nie mamy gdzie jeździć. Odwołany Rajd Maroka był zawsze sprawdzianem sprzętu i zawodnika przed Dakarem. Na szczęście mamy w zastępstwie Rajd Andaluzji i organizatorzy zapowiadają, że będzie on zbliżony do marokańskiego. Na pewno nie będzie wydm i moim zdaniem szykują się szybkie odcinki. Jestem zadowolony i przygotowany do tego rajdu. Trzymajcie kciuki – mówi Kamil Wiśniewski.

ADAM TOMICZEK: - Jestem od kilku dni w Hiszpanii, gdzie testuje nowy motocykl, który będę używał na Rajdzie Andaluzji i podczas Dakaru. Mam odczucia, że jest trochę lepszy od tego, którym dysponowałem w zeszłym roku. Rajd Andaluzji będzie dla mnie testem, taką ostatnią prostą przed Dakarem. Skupiam się od tego momentu wyłącznie na tym i chcę być w jak najlepszej formie w styczniu. Hiszpański rajd nie jest bardzo długi, ale na pewno będzie wysokie tempo.

informacja prasowa