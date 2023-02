Nauka zamiast mistrzostw świata

Debiutujący w Dakarze Eryk Goczał okazał się sensacją tegorocznej edycji maratonu. Wraz z Oriolem Meną od początku rywalizacji byli w ścisłej czołówce klasy T4, a świetny finisz - okraszony odrobiną szczęścia - dał niespodziewane zwycięstwo.

Dakar był pierwszą rundą World Rally-Raid Championship 2023. Punkty wywiezione z Arabii Saudyjskiej - przyznawane za klasyfikację generalną oraz poszczególne etapy - dały Goczałowi i Menie pozycję liderów czempionatu.

Osiemnastolatek nie zamierza jednak walczyć w tym roku o laur „w terenie”. Wszystko za sprawą zbliżającej się matury oraz rozpoczęcia nauki na studiach. O swojej decyzji Goczał poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych.

- Zwycięstwo w Rajdzie Dakar uczyniło mnie i Oriola liderami klasyfikacji Mistrzostw Świata w Rajdach Cross Country T4 2023. Zawsze stawiam sobie najwyższe cele i walka o tytuł mistrza świata na pewno jest jednym z nich... Jest to kolejne marzenie do spełnienia, jednak jestem też realistą i wiem, na których życiowych krokach powinienem się teraz skupić.

- Jak wiecie przede mną matura (której termin pokrywa się z jedną z rund mistrzostw świata), a także rozpoczęcie wymarzonych studiów. To inwestycja w moją przyszłość i zamierzam wykorzystać ten czas jak najlepiej.

- Podjąłem decyzję, że nie wystartuję w tym roku w Mistrzostwach Świata Cross Country, a oprócz nauki w pełni skupię się na przygotowaniach do Rajdu Dakar 2024. Chciałbym, i dołożę wszelkich starań, aby w kolejnym starcie rywalizować już w wyższej klasie. Wiem, że tegoroczna wygrana to był dopiero początek, będę walczył o to, aby w przyszłości przeżyć jeszcze wiele sukcesów sportowych, zrealizować wiele celów i marzeń na coraz wyższym poziomie. Wszystko ma swój czas.

Drugą rundą W2RC 2023 będzie Abu Dhabi Desert Challenge, zaplanowany w dniach 26 lutego - 3 marca.

Czytaj również: Loeb znów w akcji