Nepal ugości Extreme E

- Jesteśmy w sercu Himalajów, w regionie Mustang, by ogłosić, że Extreme E będzie pierwszą serią, która pojawi się w najwyższym łańcuchu górskim na świecie: w Himalajach. To spektakularne i wyjątkowe środowisko z niesamowitymi terenami do rajdów terenowych, które zapewni kierowcom, inżynierom i zespołom najbardziej wymagający test. Dosłownie jesteśmy w sercu gór. To niesamowite - mówił Alejandro Agag, założyciel i dyrektor zarządzający serią.

Do potwierdzenia pozostała lokalizacja rundy w Oceanii. Wcześniej poinformowano, że załogi elektrycznych pojazdów zmierzą się z trasami na Grenlandii, w Brazylii i Arabii Saudyjskiej.