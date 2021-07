Nie wjadą do Mongolii

Dzisiaj planowano przekroczenie granicy z Mongolią, zakończenie etapu w Olgij, ale z powodu pandemii koronawirusa rajd nie wjedzie do tego kraju. Mongolia miała gościć osiem etapów - z metą w stolicy, Ułan Bator 11 lipca.

Na wniosek Denisa Procenki, odpowiedzialnego w rajdzie za kontrolę rozprzestrzeniania się COVID-19, po spotkaniu kierownictwa rajdu z ZSS, obserwatorami FIA i FIM, podjęto decyzję o zmianie trasy. Organizatorzy mieli przygotowany jej rezerwowy wariant.

Dzisiaj zawodnicy przejadą z Gornoałtajska do Kosz-Agacz, wsi w Republice Ałtaju, 300 km na południowy wschód od poprzedniego biwaku. Odcinek specjalny mierzy 133 km. Będzie to początek etapu maratońskiego. Jutro nastąpi powrót do Gornoałtajska. Po wtorkowej pętli przewidziano tam zakończenie rajdu.

Po informacji o zmianie trasy z rywalizacji wycofali się Yazeed Al-Rajhi, Fernando Álvarez, Enrico Gaspari, Austin Jones, Kees Koolen, Eugenio Amos, Michele Cinotto i Jesse Jones.

Przygotowane biwaki i infrastruktura w Mongolii zostaną przekazane miejscowym władzom. Można wykorzystać te miejsca jako ośrodki do walki z COVID-19. Władze rajdu skierują do Mongolii pomoc humanitarną.

Fot. Sonik Team