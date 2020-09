Peterhansel wystartuje w Wysoka Grzęda Baja Poland

O punkty do Pucharu Świata FIA w Rajdach Terenowych Baja powalczy 20 załóg. Najwyższy numer startowy 201 otrzymali liderzy klasyfikacji Wladimir Wasilyew i Witaliy Yewtekhow. Dla Wasilyewa będzie to już 8. start w Baja Poland, a do walki o podium tym razem wybrał BMW X3. Tuż za nim ustawiono dwukrotnych triumfatorów rajdu Nassera Al-Attiyah i Mathieu Baumela, w Toyocie Hilux z fabrycznego zespołu Toyota GAZOO Racing.

Jako trzeci wystartuje Stephane Peterhansel w Mini All 4 Racing z zespołu X-raid Mini JCW Team. Najważniejsza impreza sportu samochodowego w Polsce czekała 9 lat na powrót Peterhansela, który startował w Baja Poland, kiedy zawody stanowiły rundę kandydacką do Pucharu Świata FIA. Czwarta pozycja startowa została przyznana Bernhardowi Ten Brinke i Tomowi Colsoulowi, którzy podczas startów w Szczecinie, Dobrej i Drawsku Pomorskim pozostają wierni Toyocie Hilux z zespołu Overdrive.

Polscy fani motorsportu z pewnością będą czekać na załogi z numerami startowymi 205 i 206, które przyznano duetom Krzysztof Hołowczyc i Łukasz Kurzeja oraz Jakub Przygoński i Timo Gottschalk. Dla rekordzisty rajdu - Hołowczyca, który ponownie wystartuje Mini John Cooper Works Rally, będzie to powrót do czasów, kiedy wspólnie z Peterhanselem reprezentowali barwy zespołu X-raid. Z kolei Przygoński zasili grono kierowców Hiluxa, w barwach zespołu Orlen Team / Overdrive.

Od 2014 roku gwarancją miejsca na podium w grupie T1 jest start Mini lub Toyotą, a od 2012 roku tylko te auta zwyciężały w rajdzie. Czy w Wysoka Grzęda Baja Poland 2020 nastąpi przełamanie tego duopolu? Na pewno będą tego chciały dokonać załogi startujące w Fordach, BMW czy VW, z których na trasach Wysoka Grzęda Baja Poland największe szanse będzie miała załoga Martin Prokop i Viktor Chytka w Fordzie Raptor RS Cross Country. Z kolei Michał Małuszyński i Julita Małuszyńska w Mini na pewno postarają się, by tym razem to ich samochód stał na podium rajdu.

Łącznie na trasie zobaczymy 14 prototypowych konstrukcji z królewskiej grupy T1. Jako jedyni w grupie T2 - Patrycja Brochocka i Rafał Marton będą walczyć o jak najlepszą pozycję w klasyfikacji generalnej, a w gronie 3 załóg w grupie T3 i 4 załóg w grupie T4 zobaczymy także polski akcent - załogę Arona Domżałę i Szymona Gospodarczyka.

Potężne kolosy i szybkie motocykle

Wysoka Grzęda Baja Poland to nie tylko runda Pucharu Świata FIA, ale też jedna z eliminacji Mistrzostw FIA Strefy Europy Centralnej w Rajdach Terenowych oraz czempionatów i pucharów z Polski oraz Czech w sporcie samochodowym i motocyklowym. Wspólna lista zgłoszeń do Mistrzostw Europy Centralnej oraz Mistrzostw Polski i Czech liczy 55 załóg, z czego 18 to duety walczące również w Pucharze Świata FIA.

Dla wielu największe show na trasie rajdu robią ciężarówki. Tych zobaczymy w tym roku trzy - dwa Iveco Powerstar i jednego Liaza, a liderem w grupie będzie stały bywalec na polskich trasach - Martin Macik. Najliczniejsze grono stanowią seryjne samochody terenowe z grupy T2, których w Szczecinie, Dobrej i Drawsku Pomorskim ujrzymy aż 15. Ponownie zapowiada się starcie pomiędzy Toyotą Land Cruiser, a Dacią Duster. W pierwszej tegorocznej rundzie triumfował Land Cruiser, ale liczne grono kierowców Dustera z pewnością będzie walczyć o czołowe pozycje. W grupie T2 w ramach Dacia Duster Motrio Cup zobaczymy m.in. Marcelinę Zawadzką i Pascala Brodnickiego, którzy już po raz drugi w tym sezonie utworzą wspólnie załogę.

Za autami z Rajdowych Mistrzostw Polski Samochodów Terenowych na trasie pojawi się też 10 załóg rywalizujących w Rajdowym Pucharze Polski Samochodów Terenowych.

Jako pierwsze na trasę odcinków specjalnych w Szczecinie, Dobrej i Drawsku Pomorskim, wyjadą zwinne i szybkie motocykle oraz quady. Tych pierwszych pojawi się 18, a quadów w dwóch grupach - 19. Faworytem do wygranej w klasyfikacji motocykli jest kierowca Orlen Team Maciej Giemza, któremu przyznano pierwszy numer startowy.

Łącznie na trasie Wysoka Grzęda Baja Poland zobaczymy 104 załogi samochodów, ciężarówek, pojazdów SSV oraz kierowców motocykli i quadów. Lista ta zostanie jeszcze uzupełniona przez załogi zgłoszone do Baja Poland Series - cyklu imprez powołanego przez Fundację Baja Poland dla kierowców amatorów, którzy chcą rozpocząć swoją przygodę z rajdami terenowymi.

Program Wysoka Grzęda Baja Poland 2020:

Piątek, 4 września

09.00-15.00: Odcinek TestowyMiasteczko Rajdowe Szczecin - Lotnisko Szczecin-Dąbie

17:00: Start rajdu

Miasteczko Rajdowe Szczecin - Lotnisko Szczecin-Dąbie

17.40: Prezentacja załóg

Szczecin Krzekowo-Bezrzecze, ul. Szafera

18:00: QS-1 SZCZECIN – Odcinek Kwalifikacyjny, 7 km

Szczecin Krzekowo-Bezrzecze, ul. Szafera

19:20: Serwis A

Miasteczko Rajdowe Szczecin - Lotnisko Szczecin-Dąbie

20:45: Wybór pozycji startowych przez 10 najlepszych kierowców

Miasteczko Rajdowe Szczecin - Lotnisko Szczecin-Dąbie

Sobota, 5 września

6.45: Re-start 1 etapu rajdu

Miasteczko Rajdowe Szczecin - Lotnisko Szczecin-Dąbie

08:45: OS-2 DRAWSKO POMORSKIE, 190 km

Poligon Drawsko Pomorskie

12:05: Serwis B

Miasteczko Rajdowe Drawsko Pomorskie - Drawsko Pomorskie ul. Toruńska

14:35: OS-3 DRAWSKO POMORSKIE, 190 km

Poligon Drawsko Pomorskie

17:55: Serwis C

Miasteczko Rajdowe Drawsko Pomorskie - Drawsko Pomorskie ul. Toruńska

21:00: Meta 1 etapu rajdu

Miasteczko Rajdowe Szczecin - Lotnisko Szczecin-Dąbie

Niedziela, 6 września

8.00: Start 2 etapu rajdu

Miasteczko Rajdowe Szczecin - Lotnisko Szczecin-Dąbie

08:50: OS-4 SZCZECIN-DOBRA, 18,40 km

Szczecin Krzekowo-Bezrzecze, Dobra

09:30: OS-5 LUBIESZYN-DOBRA, 10,25 km

Lubieszyn, Dobra

10:25: Serwis D

Miasteczko Rajdowe Szczecin - Lotnisko Szczecin-Dąbie

12:30: OS-6 SZCZECIN-DOBRA, 18,40 km

Szczecin Krzekowo-Bezrzecze, Dobra

13:10: OS-7 –LUBIESZYN-DOBRA, 10,25 km

14:30: Ceremonia podium

Miasteczko Rajdowe Szczecin - Lotnisko Szczecin-Dąbie

15:15: Meta rajdu

Miasteczko Rajdowe Szczecin - Lotnisko Szczecin-Dąbie

informacja prasowa/motorsport.com