Pięć Hiluxów z Overdrive

Nasser Al-Attiyah i Mathieu Baumel są jedyną załogą, zgłoszoną przez Toyota Gazoo Racing. Prywatnie startują Yazeed Al-Rajhi, Erik van Loon, Bernhard ten Brinke i Ronan Chabot.

W ramach przygotowań Nasser zaliczył dwa rajdy drogowe w Polo R5 - Rallye Castine-Terre d'Occitanie (czwarte miejsce) i Rally Terra da Auga (drugi czas na OS1, pożar samochodu na OS2).

- Teraz w pełni koncentrujemy się na Rajdzie Andaluzji - mówi Mathieu Baumel. - Ostatnie doświadczenia we Francji i w Hiszpanii, z tylko jednym przejazdem na rekonesansie, pomogą nam na prologu w Andaluzji. Potem mamy cztery dni ścigania i będzie to dobra okazja do ustawienia Toyoty po wprowadzonych poprawkach na Dakar. Zobaczymy, co się wydarzy. Powinno być ciekawie!

Dirk von Zitzewitz, który doznał 14 złamań w wypadku podczas Hungarian Baja w sierpniu ubiegłego roku i musiał opuścić Dakar, wraca jako pilot Yazeeda Al-Rajhiego. Saudyjczyk zaliczy pierwszy start od lutowego Manateq Qatar Cross Country Rally.

Overdrive zajmie się również trzema UTV OT3. W składzie Red Bull Off-Road Junior Team znaleźli się Kevin Hansen i François Cazalet, Mitch Guthrie i Ola Fløene oraz Seth Quintero i Dennis Zenz.