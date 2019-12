Piquet myśli o Extreme E

Jak na razie potwierdzono starty Sebastiena Ogiera, Lucasa di Grassiego, Andre Lotterera, Timmy'ego Hansena, Andreasa Bakkeruda, Kevina Hansena oraz Jamie Chadwick.

- Extreme E będzie zupełnie innym wyzwaniem. Dla mnie jako kierowcy, który brał udział w zawodach na całym świecie i codziennie siedział w samochodzie, nie ma nic bardziej atrakcyjnego niż wyścigi lub mistrzostwa, które przesuwają granice, są bardzo konkurencyjne i testują Cię do granic możliwości - mówił Piquet.

- Gdy startowałem w Formule E, wiele nauczono nas o zrównoważonym rozwoju i elektryfikacji przemysłu motoryzacyjnego. Nie mogłem przewidzieć, że dowiem się tak dużo o tym, co dzieje się na świecie i zmianie klimatu. Bardzo ważne stało się dla mnie zrobienie tego, co w mojej mocy, by rozpowszechniać ideę tam, gdzie to możliwe - dodał.