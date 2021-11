Polacy w portugalskim klasyku

Po raz drugi w tym sezonie Łukasz Zoll razem z zespołem Bomba Rally Raid Team zasiądzie za kierownicą samochodu Propulsion, aby na szutrowym torze walczyć o najlepsze czasy i najwyższe lokaty.

Cicha i spokojna okolica miasteczka Fronteira w regionie Alto Alentejo, na wschód od Lizbony, bliżej granicy z Hiszpanią, powita dziesiątki zespołów i setki kierowców. Przez lata impreza ta przekształciła się w jedną z największych i najważniejszych imprez wyścigowych w Portugalii. Rejon ten, jest też dobrze znany miłośnikom rajdów terenowych, gdyż w okolicy rozgrywany jest inny klasyk Baja Portalegre.

- Do Portugalii przyjeżdżamy dobrze przygotowani i zmotywowani, aby dojechać do mety i uzyskać dobry wynik. We Francji awaria techniczna szybko wyeliminowała nas z zawodów, ale zdążyliśmy pokazać nasz potencjał, dobre tempo i przy okazji zdobyć rekord okrążenia. W ten weekend postaramy się wykorzystać całe nasze doświadczenie z poprzednich startów i zawalczymy o najwyższe lokaty - powiedział Łukasz Zoll.

Ściganie rozpocznie się 27 listopada o godzinie 14:00. Kierowcy będą rywalizowali na torze liczącym siedemnaście kilometrów.