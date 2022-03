Polacy wykluczeni z Baja Russia

Tegoroczna edycja Baja Russia otworzyła rywalizację w ramach FIA World Cup for Cross-Country Bajas.

Podczas trzydniowej rywalizacji załogi pokonały blisko 600 kilometrów, z czego blisko 400 kilometrów stanowiły odcinki specjalne. Trasy prowadziły w okolicach toru Igora Drive, który był bazą zawodów.

W rajdzie triumfowali Władimir Wasiliew i Oleg Uperenko. Załoga Mini była jednymi z faworytów rajdu. W drodze do zwycięstwa nie przeszkodziły im sobotnie problemy ze skrzynią biegów i kara niespełna pięciu minut za spóźniony wyjazd z serwisu.

Drugie miejsce zajęli podążający Toyotą Hilux Siergiej Uspenskij i Marina Danilowa, wolniejsi o 7.24.

Początkowo w prowizorycznych wynikach na trzeciej lokacie widnieli Tomasz Białkowski i Dariusz Baśkiewicz, liderzy po sobotniej części zawodów. Niestety reprezentanci Kamena Rally Team, którzy zdominowali rywalizację w T4, zostali zdyskwalifikowani za odstępstwa regulaminowe w ich Polarisie.

W rezultacie „brąz” w klasyfikacji generalnej powędrował do Anastazji Nifontowej i Ekateriny Zhadanowej. Rosjanki wygrały również w klasyfikacji prototypów T3. Siergiej Remennik i Jarosław Fiodorow, którzy zajęli czwarte miejsce, nie tylko zostali najlepszymi debiutantami rajdu, ale także wygrali w klasyfikacji T4.

Yazeed Al-Rajhi i Michael Orr nie przystąpili do ostatniego dnia zmagań. W sobotę wycofali się z powodu uszkodzenia wahacza w lewym przednim kole. W niedzielę planowali wznowić ściganie, ale w ostatniej chwili zmienili decyzję.

Magda Zając i Michał Ogórek z Proxcars TME Rally Team rajd zakończyli na piątym miejsu w T2 w Mistrzostwach Rosji.

- Tak naprawdę to szkoda, że to już koniec. Rozjeździłam się i chętnie ścigałabym się dalej. Ogólnie jesteśmy zadowoleni z tego dnia. Nie był łatwy, jesteśmy trochę zmęczeni, ale było dobrze. Nie wiem jeszcze, które zajęliśmy miejsce, bo nie ma oficjalnych wyników. Może to być czwarte albo piąte, więc naprawdę szkoda tego zakopania w zaspie na początku rajdu. Gdyby nie to być może znowu byłoby podium tak jak w zeszłym roku. Nie można jednak mieć wszystkiego - powiedziała Magda Zając.

- Dotarliśmy na metę Baja Russia 2022, z czego się cieszymy. Dzisiejsze odcinki były o wiele dłuższe, niż poprzednie i dodatkowo były też bardzo wymagające oraz trudne technicznie. Z perspektywy prawego fotela było bardzo dużo pracy, dużo informacji do przekazania kierowcy. Dzisiaj nie mieliśmy większych przygód. Na razie czekamy na wyniki, bo w tej chwili rozpatrywane są wszystkie korekty czasów. Sami staliśmy dzisiaj na jednym odcinku prawie osiem minut, bo ktoś blokował trasę. Czekamy więc na decyzję sędziów i to koniec rajdu - dodał Michał Ogórek.

Baja Russia Northern Forest