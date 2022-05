Polka druga wśród kobiet w Tunisia Desert Challenge

Załogi rywalizujące w Tunisia Desert Challenge pokonały wiele kilometrów w trudnym terenie, zmagając się nie tylko z wydmami, ale też upałem i burzami piaskowymi. Polski zespół, Proxcars TME Rally Team, z Magdą Zając za kierownicą oraz pilotującym Jackiem Czachorem ukończył rajd na siódmej pozycji w klasie samochodów z napędem na obie osie (C1) i to pomimo odwołania przez organizatora dwóch etapów z powodu panujących warunków atmosferycznych. Magda Zając była jedną z najszybszych kobiet podczas Tunisia Desert Challenge.

Dzień pierwszy / prolog

Pierwszym etapem Tunisia Desert Challenge był krótki, bo zaledwie 45km, prolog, którego trasa wiodła wśród gajów oliwnych i okalała Zatokę Boughrara. Na starcie pojawiło się 50 motocykli, 59 pojazdów SSV, 54 samochody oraz 15 ciężarówek. Dla większości zawodników prolog nie stanowił większego wyzwania, ale pozwolił poczuć atmosferę rajdu i przygotować się do nadchodzących zmagań.

Załoga Klasa Miejsce

Magdalena Zając / Jacek Czachor samochody i buggy 16

Grzegorz Brochocki / Grzegorz Komar samochody i buggy 24

Patrycja Brochocka / Karolina Zysnarska SSV 17

Jarosław Kalinowski / Michał Pielużek SSV 19

Mikołaj Krysik motocykle i quady 13

Aleksander Piórczyński motocykle i quady 19

Dzień drugi

Drugi dzień to trasa z Djerby do Kambout mająca 355 kilometrów. Pierwsza część odcinka odbywała się na szybkim, szutrowym podłożu – dopiero potem zawodnicy zmagać musieli się z górzystym terenem. Był to odcinek bardzo męczący, fizycznie i psychicznie. Trasa wymagała od zawodników ciągłego skupienia na jeździe, bez momentu oddechu. Meta znajdowała się na terenie niedostępnym na co dzień, przy poligonie w pobliżu El Bormy.

Załoga Klasa Miejsce

Magdalena Zając / Jacek Czachor samochody i buggy 15

Grzegorz Brochocki / Grzegorz Komar samochody i buggy 48

Patrycja Brochocka / Karolina Zysnarska SSV 37

Jarosław Kalinowski / Michał Pielużek SSV 18

Mikołaj Krysik motocykle i quady 26

Aleksander Piórczyński motocykle i quady 34

Dzień trzeci

Trzeciego etapu nie ukończyła praktycznie połowa stawki rajdu. Wszystko przez trudne warunki pogodowe, głównie ekstremalne temperatury, ale także trudne wydmy. Tego dnia zawodnicy pokonać mieli 353 kilometry pętli wokół Kambout, zaczynając od jazdy na wydmach – to one sprawiły kierowcom wiele kłopotów. Ekipa Proxcars TME Rally Team zdecydowała o wycofaniu się z drugiej części odcinka, ze względu na bezpieczeństwo i niemożność ukończenia odcinka za dnia. Problemy mieli też pozostali Polacy: Patrycja Brochocka i Karolina Zysnarska nie zmieściły się w limicie czasu, choć dojechały na metę; duet Komar/Brochocki noc spędził na trasie, a Kalinowski i Pielużek nie byli w stanie kontynuować jazdy tamtego dnia. Odcinek w wyznaczonym limicie czasy ukończył tylko Mikołaj Krysik i Aleksander Piórczyński. Niestety, tego dnia na trasie zmarł francuski motocyklista, Matthieu de Saint-Exupéry.

Załoga Klasa Miejsce

Magdalena Zając / Jacek Czachor samochody i buggy 26

Grzegorz Brochocki / Grzegorz Komar samochody i buggy 38

Patrycja Brochocka / Karolina Zysnarska SSV 29

Jarosław Kalinowski / Michał Pielużek SSV 58

Mikołaj Krysik motocykle i quady 12

Aleksander Piórczyński motocykle i quady 18

Dzień czwarty

Kolejny etap, ze względu na wydarzenia dnia poprzedniego, został skrócony. Długość trasy zredukowano do 210 kilometrów, jednak zachowała ona swój planowany, szybki profil. W klasyfikacji odcinka zawodnicy Proxcars TME Rally Team znaleźli się na jedenastym miejscu, a w „generalce” byli na piętnastej pozycji pomimo dwudziestu godzin kary za nieukończenie poprzedniego odcinka. Dla załóg SSV to nie był najlepszy dzień. Jarosław Kalinowski z Michałem Pielużkiem nie wyjechali tego dnia na odcinek, a Patrycja Brochocka z Karoliną Zysnarską nie ukończyły odcinka ze względu na awarię.

Załoga Klasa Miejsce

Magdalena Zając / Jacek Czachor samochody i buggy 12

Grzegorz Brochocki / Grzegorz Komar samochody i buggy 24

Patrycja Brochocka / Karolina Zysnarska SSV 54

Jarosław Kalinowski / Michał Pielużek SSV -

Mikołaj Krysik motocykle i quady 11

Aleksander Piórczyński motocykle i quady 12

Dzień piąty

Następnego dnia kierowcy pokonali 330 kilometrów pętli wokół oazy Kasr Ghilan. Zawodnicy napotkali bardzo szybkie sekcje rodem z WRC. Magda Zając, doskonale czująca się na szutrach, określiła później ten odcinek jako swój ulubiony i dający najwięcej radości z jazdy. Trasa prowadziła szybkimi szutrami, piaskowymi drogami, małymi odcinkami wydm.

Załoga Klasa Miejsce

Magdalena Zając / Jacek Czachor samochody i buggy 12

Grzegorz Brochocki / Grzegorz Komar samochody i buggy 24

Patrycja Brochocka / Karolina Zysnarska SSV 38

Jarosław Kalinowski / Michał Pielużek SSV 34

Mikołaj Krysik motocykle i quady 12

Aleksander Piórczyński motocykle i quady 35

Dzień szósty i siódmy

Dwa odcinki specjalne, które miały odbyć się w środę 27 kwietnia oraz w czwartek 28 kwietnia zostały odwołane. Było to związane z warunkami pogodowymi, a przede wszystkim burzą piaskową, która pojawiła się na Saharze.

Dzień ósmy

Odbył się za to końcowy odcinek, na zakończenie rajdu, który został skrócony do około 250 kilometrów. Dla uczestników tego dnia nie było taryfy ulgowej, do ostatnich metrów musieli pozostać bardzo skoncentrowani, ponieważ trasa tego dnia była bardzo wymagająca. Wielu uczestników uszkodziło pojazdy na wyboistych, górskich odcinkach. Również nawigacja tego dnia była sporym wyzwaniem, wielu zawodników otrzymało potężne kary za pominięcie Waypointów.

Załoga Klasa Miejsce

Magdalena Zając / Jacek Czachor samochody i buggy 18

Grzegorz Brochocki / Grzegorz Komar samochody i buggy 33

Patrycja Brochocka / Karolina Zysnarska SSV 51

Jarosław Kalinowski / Michał Pielużek SSV 50

Mikołaj Krysik motocykle i quady 22

Aleksander Piórczyński motocykle i quady 20

Ostatecznie w klasyfikacji generalnej Tunisia Desert Challenge zawodnicy Proxcars TME Rally Team uplasowali się na piętnastej pozycji w kategorii samochodów, a w klasie C1 (czyli samochodów z napędem na obie osie) na siódmej. Wśród Polaków tylko zawodnicy na quadach, Krysik i Piórczyński, mieli krótszy czas przejechania odcinków TDC niż oni. Dodatkowo Magda była najszybszą kobietą wśród kierowców samochodów i buggy. Samochodowym zwycięzcami rajdu zostali Simon Vitse i Frederic Lefebvre, drudzy byli Jerome Pelichet i Pascal Larroque, a trzeci – Cedric Rivet oraz Mathieu Jaumard.

Załoga Klasa Miejsce

Magdalena Zając / Jacek Czachor samochody i buggy 15 (C1 - 7)

Grzegorz Brochocki / Grzegorz Komar samochody i buggy 27 (C1.4 - 1)

Patrycja Brochocka / Karolina Zysnarska SSV 45

Jarosław Kalinowski / Michał Pielużek SSV 53

Mikołaj Krysik motocykle i quady 8 (quady - 1)

Aleksander Piórczyński motocykle i quady 15 (quady -2)

Patrycja Brochocka i Karolina Zysnarska rajd ukończyły na pozycji 45., a Jarosław Kalinowski oraz Michał Pielużek na 54. Mikołaj Krysik zajął świetne pierwsze miejsce wśród quadów – Aleksander Piórczyński uplasował się tuż za nim. Grzegorz Brochocki z Grzegorzem Komarem wygrali klasyfikację w klasie C1.4.

informacja prasowa