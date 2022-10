W środę podczas przedostatniego etapu Rajdu Maroka, trzeciej rundy Mistrzostw Świata w Rajdach Terenowych ścigano się na trasie prowadzące z Laayoune do Tan Tan. Zawodnicy mieli do pokonania 219 kilometrów dojazdówek. Rywalizacja rozegrała się na próbie liczącej 346 kilometrów.

W samochodowej stawce T1 zapowiadało się na kolejne etapowe zwycięstwo Guerlaina Chicherita i Alexa Winocq (Prodrive Hunter). W końcówce jednak mocno przycisnęli Yazeed Al Rajhi i Dirk von Zitzewitz (Toyota Hilux Overdrive) wyprzedzając reprezentantów GCK Motorsport o półtorej minuty. Dla Francuzów nie był to jednak powód do zmartwień. Przed ostatnim odcinkiem rajdu utrzymali prowadzenie. Mają w zapasie blisko dziesięć minut nad również jadącymi Hunterem Orlando Terranovą i Alexem Haro Bravo.

Trójkę kompletują Nasser Al-Attiyah i Mathieu Baumel (Toyota GR DKR Hilux) (+28:37). Dzień był pechowy dla ich rywali w walce o końcowy sukces w W2RC. Sebastien Loeb i Fabian Lurquin mieli awarię wspomagania kierownicy. Usterka Huntera była na tyle poważna, że nie dało się naprawić jej na pustyni. Duet jeżdżący w barwach Bahrain Raid Extreme odpadł tym samym z walki o czołowe lokaty w rajdzie, zamierza jednak przystąpić do czwartkowego oesu, aby powalczyć chociaż o punkty za etap w celu ograniczenia strat w klasyfikacji mistrzostw, przed finałem kampanii w Andaluzji.

Kuba Przygoński i Armand Monleon (Mini JCW Buggy) zajęli ósme miejsce na odcinku (+25:39). W łącznych wynikach samochodowej stawki sankcjonowanej przez FIA są szóści, 07:03 za Martinem Prokopem i Viktorem Chytką.

Marek Goczał i Łukasz Łaskawiec byli dziś najszybsi w T4. Po poniedziałkowych kłopotach technicznych mają jednak sporą stratę do liderów w klasie T4, jedenaste miejsce, choć biorąc pod uwagę jedynie duety zgłoszone do pełnego sezonu mistrzostw świata, plasują się na czwartej lokacie. Liderami są Rokas Baciuska i Oriol Vidal.

- Za nami najdłuższy, ale też chyba najładniejszy odcinek rajdu. Było bardzo szybko, a nawigacja nie należała do najłatwiejszych. Musiałem się bardzo pilnować bo przy tych prędkościach i również przy niezbyt widocznym śladzie można było łatwo pojechać „w maliny” - relacjonował Łaskawiec. - Miejscami za sprawą silnie wiejącego wiatru ślad był albo niewidoczny albo nagle pokazywało się ich wiele (każdy z poprzedników jechał w swoją stronę szukając drogi), do tego cały odcinek po kamieniach, także Marek i ja mieliśmy dzisiaj co robić.

- Przez fragment odcinek prowadził korytami wyschniętych rzek, ale oczywiście tam również były głazy - dodał. - Wspominając wczorajszy dzień, byliśmy czujni jak ważka i chyba opłaciło się. Dzień bez kapci i z pierwszym miejscem na odcinku. Zbudowało nas to i czekamy na jutrzejszy, ostatni już odcinek: Tan Tan - Agadir (290km).

W T3 najszybsza była Cristina Gutierrez pilotowana przez Pablo Moreno Huete. Liderami są ich koledzy z Red Bull Off-Road Junior Team - Seth Quintero i Dennis Zenz.

Pośród załóg jadących Audi, klasyfikowanych wyłącznie w grupie Open, bez zmian, najlepszy czas ponownie zanotowali Carlos Sainz i Lucas Cruz.

Ricky Brabec (Monster Energy Honda) wygrał etap, pokonując Sama Sunderlanda (GasGas Factory Racing) (+4:16) i Rosa Brancha (Hero Motosports) (+6:11). Brabec został nowym liderem w motocyklowej stawce RallyGP. Jutro będzie otwierał trasę, a jako czwarty wyjedzie na nią Skyler Howes, który ustępuję Amerykaninowi o zaledwie o 1:11. Sunderland jest trzeci w generalce (+6:49).

Toby Price miał wywrotkę na 85 kilometrze. Zdołał wrócić na motocykl, ale na 111 km odpuścił dalszą jazdę. Personel medyczny ewakuował go do lokalnego szpitala. Badania nie wykazały żadnych poważniejszych urazów.

- Niewiele mogę powiedzieć - przekazał Price. - Na początku odcinka popełniłem błąd, straciłem trzy minuty i jechałem potem w kurzu. Uderzyłem w coś, nawet nie wiem co, ale nagle leżałem na ziemi. Gwiazdy pojawiły mi się przed oczami, ale wróciłem na motocykl. Gdy zatrzymałem się na punkcie tankowania, bolała mnie szyja, miałem siniaka na czole oraz poobijane ręce. Kiedy zobaczyłem, że mam pęknięty kask, nie było mowy o dalszej jeździe. Zabrał mnie wówczas helikopter na badania. Okazało się, że wszystko jest w porządku, choć nadal byłem skołowany. Przepraszam zespół. Ciężko pracowali, mieliśmy świetne miejsce, a ja to zmarnowałem. Dziękuje wszystkim, którzy obserwowali nasze poczynania, czasem idzie dobrze, czasem źle.

W Rally2 szybciej od Konrada Dąbrowskiego pojechali jedynie lider tej klasy Mason Klein i wicelider Bradley Cox. Wyprzedzili Polaka kolejno o 13:48 i 1:08. Przed finałem rajdu Dąbrowski jest czwarty, za Romainem Dumontierem. Do podium traci nieco ponad 34 minuty. Bartłomiej Tabin awansował na 27 pozycję, a Paweł Otwinowski na siódmą pośród zawodników zasiadających na quadach.

Na drugim stopniu oesowego podium w wadze ciężkiej stanął Bartłomiej Boba pilotujący Tomasa Vratnego, z Jaromirem Martincem na pokładzie Forda Cargo. Podobnie jak wczoraj najszybciej odcinek pokonali jadący Iveco Kees Koolen, Wouter De Graaff i Paolo Ceci. Po zwycięstwo w rajdzie natomiast zmierzają również korzystający z Iveco stajni MM Technology Martin Macik, Frantisek Tomasek i David Svanda.

