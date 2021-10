Powrót Przygońskiego

Do startów w rajdach cross-country, po przerwie trwającej od Dakaru 2021, powraca Kuba Przygoński. Polak ponownie nawiązał współpracę z zespołem X-Raid. W piątej rundzie pucharu świata przesiądzie się z Toyoty Hilux do Mini John Cooper Works Buggy. Pilotem pozostaje Timo Gottschalk.

Stawka samochodowa i UTV liczy 125 zgłoszeń.

Najwyżej rozstawieni są Denis Krotov/Konstantin Zhiltsov (Mini John Cooper Works Rally), Nasser Al-Attiyah/Matthieu Baumel (Toyota Hilux), Lucio Alvarez/Armand Monleon (Toyota Hilux). Podobnie jak Przygoński do buggy z ekipy X-Raid wsiądą Sebastian Halpern i Bernardo Graue.

- Już w tą niedzielę wyjeżdżamy na puchar świata do Maroka. Przygotowania do rajdu Dakar idą pełną parą - powiedział Kuba Przygoński dla motorsport.com. - Teraz przed nami pierwszy start po dłuższej przerwie. Rajd Maroka to dla nas bardzo ważne zawody ze względu na urozmaicony teren. Są to dobre testy.

- Będziemy jechali buggy zespołu X-Raid. To auto tylnonapędowe, inna konstrukcja, ale wygraliśmy w nim już Dubai Baja, znam więc ten samochód - dodał. - Cieszę się, że wracamy do gry. Przed nami trzy miesiące intensywnych przygotowań do Dakaru. Postaram się o jak najwięcej kilometrów w samochodzie. Trening fizyczny trwa już od kilku miesięcy, więc w tym kontekście czuję się mocny.

Swój start zapowiedzieli Aron Domżała i Maciej Marton, Marek Goczał i Rafał Marton oraz Michał Goczał i Szymon Gospodarczyk. Wszyscy w Can-Amie Mavericku XRS.

Toyotę Hilux T1+ sprawdzą Erik van Loon i Sebastien Delaunay.

W Pucharze Świata FIM pojedzie Rafał Sonik. Motocyklowa stawkę otwierają Sam Sunderland, Franco Caimi, Ricky Brabec, Ignacio Cornejo, Pablo Quintanilla, Xavier De Soultrait, Toby Price. Wystartuje również Konrad Dąbrowski.

- Niedługo rozpoczynam przygotowania do Dakar Rally. W poniedziałek lecę do Maroka, gdzie wezmę udział w Rallye du Maroc. 2650 kilometrów do zrobienia między 8 a 13 października. Pustynia czeka - przekazał Konrad Dąbrowski.