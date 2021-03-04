Prolog dla Seaidana
Yasir Seaidan wyprzedził Miroslava Zapletala w prologu Sharqiyah International Baja Toyota - trzeciej rundy Pucharu Świata FIA w rajdach Baja.
Pilotowany przez Aleksieja Kuzmicza, kierowca Mini przejechał 10-kilometrową trasę o 26 sekund szybciej od Zapletala. Pierwszy na starcie, Yazeed Al-Rajhi stracił 31 s do Seaidana.
Claude Fournier i Szymon Gospodarczyk uzyskali piąty czas w T4. Na czele T3 widnieją Dania Saud Akeel i Laurent Lichtleuchter z Shero Rally Team by Duust. Dania debiutuje w Can-Amie i jest pierwszą Saudyjką za kierownicą w rajdzie FIA. Projekt prowadzi polski Duust Rally Team.
WYNIKI PROLOGU
1. Yasir Seaidan/Aleksiej Kuzmicz (SA/RUS) Mini John Cooper Work Rally 6.22
2. Miroslav Zapletal/Marek Sýkora (CZ/SK) Ford F-150 Evo +26
3. Yazeed Al-Rajhi/Michael Orr (SA/GB) Toyota Hilux +31
4. Saleh Al-Saif/Oriol Vidal (SA/E) Can-Am Maverick X3 +50 (1. T4)
5. Khalid Al-Feraihi/Omar Al-Lahim (SA) Nissan Pick-Up +1.03
6. Erik van Loon/Sébastien Delaunay (NL/F) Toyota Hilux +1.04
7. Meshari Al-Thefiri/Nasser Al-Kuwari (KWT/Q) Can-Am Maverick X3 +1.38 (2. T4)
8. Thomas Bell/Armand Monleón (UAE/E) Can-Am Maverick X3 +2.37 (3. T4)
9. Saeed Al-Mouri/Sergio Lafuente (SA/ROU) Can-Am Maverick X3 +2.50 (4. T4)
10. Claude Fournier/Szymon Gospodarczyk (F/PL) Can-Am Maverick X3 +2.53 (5. T4)
11. Dania Akeel/Laurent Lichtleuchter (SA/F) Can-Am Maverick X3 +3.41 (1. T3)
تحضيرات رالي الشرقية
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O tym artykule
|Serie
|Rajdy terenowe
|Wydarzenie
|Al Sharqiya Baja
|Kierowcy
|Yasir Seaidan
|Autor
|Janusz Śmiłowski