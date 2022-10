Rozgrywany w dniach 1-6 października Rajd Maroka stanowił trzecią i przedostatnią rundę Mistrzostw Świata w Rajdach Terenowych 2022.

Impreza przyciągnęła światową czołówkę rywalizującą w rajdach cross-country. Dla wielu zawodników stanowiła też dobry trening przed Dakarem 2023. Trasa, licząca pięć etapów, przygotowana przez Davida Casterę, swoją charakterystyką w dużym stopniu przypominała tę planowaną na styczniowy klasyk.

Rajd Maroka w samochodowej stawce T1 wygrali Guerlain Chicherit i Alex Winocq, pierwszy raz podążając Hunterem podstawionym przez Prodrive. Dysponując takim samym samochodem na drugim miejscu uplasowali się Orlando Terranova i Alex Haro Bravo. Obsadę podium skompletowali Nasser Al-Attiyah i Mathieu Baumel (Toyota GR DKR Hilux) wychodząc na prowadzenie w mistrzostwach świata.

Jakub Przygoński na początek współpracy z nowym pilotem, Armandem Monleonem był szósty. Załoga Mini JCW Buggy straciła niespełna cztery minuty do piątych Martina Prokopa i Viktora Chytki.

- Jestem bardzo zadowolony z nowej przygody z Armando Monleonem - przekazał Przygoński. - Nawigacja była perfekcyjna. Jesteśmy również zadowoleni z osiągów Mini Buggy. X-Raid wykonał świetną robotę.

Na ostatnim etapie, skróconym do 261 kilometrów, triumfowali wczorajsi pechowcy Sebastien Loeb i Fabian Lurquin. Załoga Bahrain Raid Extreme ustępuje Nasserowi o 22 punkty w klasyfikacji sezonu przed finałowym Rajdem Andaluzji. Trzeci jest Yazeed Al Rajhi (Toyota Hilux Overdrive), który pilotowany przez Dirka von Zitzewitza, był czwarty w Maroku.

Rallye du Maroc stanowił również sprawdzian dla nowego Audi RS Q e-tron E2. Załogi niemieckiego producenta były klasyfikowane wyłącznie w kategorii Open. W zawodach uczestniczyły wszystkie trzy duety tej stajni Mattias Ekstrom/Emil Bergkvist, Stephane Peterhansel/Edouard Boulanger i Carlos Sainz/Lucas Cruz. Ci ostatni poradzili sobie najlepiej pokonując Ekstroma o dwanaście minut i Peterhansela o ponad pół godziny.

Marek Goczał i Łukasz Łaskawiec pokazali bardzo mocne tempo w T4. Zapisali na swoje konto trzy etapy. Niestety w poniedziałek ponieśli spore straty z powodu problemów z elektryką w Can-Amie, co przełożyło się na dużą stratę w łącznych wynikach. Na koniec byli dziewiąci w swojej grupie, czwarci pośród uczestników zaliczających całe mistrzostwa świata. Wygrali Rokas Baciuska i Oriol Vidal.

- Dzisiejszy odcinek był podzielony na dwie, zupełnie różne części - przekazał Łaskawiec. -Pierwsza to trudna nawigacyjnie partia z niewidocznym śladem skutecznie zasłoniętym przez nawiany piach, a potem zjazd nad ocean i jazda po przepięknej plaży przez około 40 kilometrów. Widoki super, ale prawa noga Marka była wyprostowana na maxa. Było szybko, bardzo szybko. Druga część odcinka to niewidoczne szczyty i trudna nawigacja. Nie popełniłem błędu nawigacyjnego, Marek sprawnie ogarniał tempo i mamy to. Kolejne zwycięstwo etapowe. Czas żegnać się z pięknym Marokiem i zbierać siły na Rajd Andaluzji.

W T3 Seth Quintero i Dennis Zenz pokonali Francisco Lopeza i Oriola Menę o prawie dziesięć minut i o ponad jedenaście partnerów z Red Bull Off-Road Junior Team, Cristinę Gutierrez i Pablo Moreno Huete.

→ Galeria zdjęć: Rajd Maroka 2022

Skyler Howes dwukrotnie finiszował w pierwszej dziesiątce w Rajdzie Dakar. W tegorocznej edycji maratonu wycofał się po upadku, w którym doznał urazu głowy. Do ścigania wrócił w tym sezonie podczas Abu Dhabi Desert Challenge, w którym był dziesiąty. Natomiast w zakończonym dzisiaj Rajdzie Maroka Amerykanin wreszcie zapisał na swoje konto zwycięstwo w motocyklowej stawce RallyGP. Husqvarna świętuje dublet, gdyż na drugim stopniu podium stanął Luciano Benavides. Za nimi znaleźli się dwaj zawodnicy Monster Energy Honda Team, lider po środzie Ricky Brabec oraz Adrien Van Beveren.

Wcześniej niepokonany w tym roku po sukcesach w Dakarze i Abu Dhabi Desert Challenge, Sam Sunderland (GasGas Factory Racing) ukończył tę edycję marokańskiej imprezy na piątym miejscu. Ta pozycja i regularność pozwoliły mu umocnić się na fotelu lidera w pogoni za tytułem w W2RC. Jego główny rywal Kevin Benavides (Monster Energy Honda Team) ukończył rajd na szóstej lokacie.

Reprezentant BAS World KTM Racing Team - Mason Klein zdominował rywalizację pośród motocyklistów w klasie Rally2. Wyprzedził kolegę zespołowego Bradley’a Coxa o ponad 40 minut. Trójkę uzupełnił Romain Dumontier. Czwarte miejsce zajął Konrad Dąbrowski rozmijając się z podium o 36 minut. Przez cały rajd zmagał się z problemami zdrowotnymi. Bartłomiej Tabin był 25.

Wśród zawodników zasiadających na quadach najlepiej spisał się Manuel Andujar. Zwycięzca dwóch pierwszy etapów potem już kontrolował przebieg rywalizacji. Paweł Otwinowski był szósty.

Bartłomiej Boba pilotujący Tomasa Vratnego, z Jaromirem Martincem na pokładzie Forda Cargo zajęli trzecie miejsce w wadze ciężkiej. Po zwycięstwo sięgnęli Martin Macik, Frantisek Tomasek i David Svanda. Za nimi uplasowali się również jadący Iveco Kees Koolen, Wouter De Graaff i Paolo Ceci

Macik i jego załoga przypieczętowali mistrzostwo świata. To był ich ostatni start w tegorocznym cyklu. Ciężarówki bowiem nie pojawią się na trasie finałowej rundy W2RC - Rajdu Andaluzji.

Video: Rajd Maroka 2022 - Etap 5