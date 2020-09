Podczas drugiego dnia rajdu z powodu problemów technicznych na drugim przejeździe odcinka Drawsko Pomorskie, stracili szansę na walkę o zwycięstwo. Załoga jednak nie poddała się, naprawili samochód na trasie oesu i dotarli do mety etapu.

W niedzielę rozegrano cztery odcinki specjalne, warunki były zdecydowanie lepsze, a Przygoński pokazał bardzo mocne tempo za kierownicą Toyoty Hilux. Na swoje konto zapisał dwa oesy.

– Rajd był dużym wyzwaniem dla całej czołówki i wszystkich zawodników. Było bardzo dużo wody, deszczu, kałuż, było bardzo ślisko. Dotrwaliśmy do mety, ale walczyliśmy do samego końca. Na rajdzie bardzo dużo się działo, zawodnicy, którzy chcieli tu walczyć o zwycięstwo nie dojechali do mety. Nasze samochody i opony nie są przyzwyczajone do takich warunków, do takiego deszczu. Inżynierowie po wyścigu powiedzieli mi, że samochód był bardzo zniszczony od piasku i wody, niemal jak po całym Dakarze. Momentami komputer pokładowy odcinał wszystkie rzeczy poza silnikiem, więc nie działa nam interkom, nadmuchy, podgrzewanie szyby czy wyświetlacze - mówił Przygoński.