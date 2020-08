Puchar Świata FIA wraca na rajdowe trasy

Fundacja Baja Poland opublikowała regulamin i uruchomiła zgłoszenia do rundy Pucharu Świata FIA w Rajdach Terenowych Baja. To będzie najważniejsza impreza motorsportowa w tym roku w Polsce. Prawie pół roku przerwy w Pucharze Świata FIA spowodowało, że organizator rajdu spodziewa się sporej liczby zgłoszeń i czołowych rajdowych zespołów oraz gwiazd rajdów terenowych. Zawodnicy spragnieni najtrudniejszych i najdłuższych w Polsce rajdowych tras mogą się już zgłaszać do Wysoka Grzęda Baja Poland.

- Otrzymujemy liczne pytania dotyczące rajdu od zawodników z całego świata, co bardzo nas cieszy. Większość zespołów nadal chce się ścigać i planuje wystartować w Wysoka Grzęda Baja Poland. Tegoroczny sezon mocno się skurczył, co może spowodować, że lista zgłoszeń nas zaskoczy. Mamy już potwierdzone pierwsze mocne załogi - mówi przewodniczący komitetu organizacyjnego Michał Kaczmarczyk.

Jeszcze więcej frajdy dla zawodników

Trasy największego rajdu baja w Polsce ponownie odwiedzą Szczecin, Dobrą i Drawsko Pomorskie. Przez trzy dni rajdu zawodnicy przejadą łącznie ponad 817 kilometrów, walcząc o najlepsze czasy na siedmiu odcinkach specjalnych o długości przekraczającej 444 kilometry.

- Piątek i niedziela będą tradycyjnymi pozycjami w harmonogramie rajdu. Zawodnicy rozpoczną zmagania od 7-kilometrowego Odcinka Kwalifikacyjnego na terenie strzelnicy 12. Brygady Zmechanizowanej przy ul. Szafera w Szczecinie. Z kolei niedziela to zakończenie rywalizacji na klasycznych “kaloryferach” obok Dobrej Szczecińskiej i trasach w okolicach Lubieszyna i Wołczkowa przejeżdżanych dwa razy o łącznej długości 57,3 km - mówi wicedyrektor rajdu Tomasz Brzeziński.

Tegoroczną nowością będzie lokalizacja głównego miasteczka rajdowego, która została przeniesiona na rozwijające się lotnisko Szczecin-Dąbie. Z kolei siedziba rajdu znajdować się będzie w położonym tuż obok Centrum Żeglarskim. W piątkowy poranek oraz południe na terenie okalającym lotnisko zostanie przeprowadzony Odcinek Testowy, na którym zawodnicy będą mogli zrobić sobie rozgrzewkę oraz sprawdzić swoje pojazdy przed startem.

- Spore zmiany wprowadziliśmy w konfiguracji najdłuższego 190-kilometrowego odcinka specjalnego, zlokalizowanego na terenie Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko. Trasy na poligonie w Drawsku Pomorskim to wizytówka polskich rajdów terenowych. Pozwalają nam ułożyć odcinki specjalne w taki sposób, by dawały jak najwięcej frajdy z jazdy zawodnikom i to było naszym głównym celem w tym roku - dodaje Brzeziński.

Z całego świata na Baja Poland

Wysoka Grzęda Baja Poland od lat przyciąga zawodników z różnych części świata i ścigających się różnorodnymi pojazdami. To nie tylko runda Pucharu Świata FIA, ale też jedna z eliminacji Mistrzostw FIA Strefy Europy Centralnej w Rajdach Terenowych oraz czempionatów i pucharów z Polski i Czech w sporcie samochodowym i motocyklowym. A to gwarancja międzynarodowego towarzystwa i długiej listy zgłoszeń.

Kogo możemy się spodziewać na trasach w Szczecinie, Dobrej i Drawsku Pomorskim? Fabryczne zespoły Toyoty i Mini z Rajdu Dakar i Pucharu Świata FIA szykują się do startu, pojadą też czołowi motocykliści i quadowcy, a liczna powinna być grupa w pojazdach SSV, które zyskują niesamowitą popularność. Co roku gratką podczas Baja Poland są ciężarówki, które imponują tempem i sprawnością pokonywania trudnych odcinków specjalnych.

Wszystkich zawodników startujących w Wysoka Grzęda Baja Poland poznamy 28 sierpnia, gdy zostaną opublikowane listy zgłoszeń do rajdu.

Program Wysoka Grzęda Baja Poland 2020

Piątek, 28 sierpnia

12:00: Publikacja listy zgłoszeń do rajdu

www.bajapoland.eu

Piątek, 4 września

09.00-15.00: Odcinek Testowy

Miasteczko Rajdowe Szczecin - Lotnisko Szczecin-Dąbie

17:00: Start rajdu

Miasteczko Rajdowe Szczecin - Lotnisko Szczecin-Dąbie

17.40: Prezentacja załóg

Szczecin Krzekowo-Bezrzecze, ul. Szafera

18:00: QS-1 SZCZECIN – Odcinek Kwalifikacyjny, 7 km

Szczecin Krzekowo-Bezrzecze, ul. Szafera

19:20: Serwis A

Miasteczko Rajdowe Szczecin - Lotnisko Szczecin-Dąbie

20:45: Wybór pozycji startowych przez 10 najlepszych kierowców

Miasteczko Rajdowe Szczecin - Lotnisko Szczecin-Dąbie

Sobota, 5 września

6.45: Re-start 1 etapu rajdu

Miasteczko Rajdowe Szczecin - Lotnisko Szczecin-Dąbie

08:45: OS-2 DRAWSKO POMORSKIE, 190 km

Poligon Drawsko Pomorskie

12:05: Serwis B

Miasteczko Rajdowe Drawsko Pomorskie - Drawsko Pomorskie ul. Toruńska

14:35: OS-3 DRAWSKO POMORSKIE, 190 km

Poligon Drawsko Pomorskie

17:55: Serwis C

Miasteczko Rajdowe Drawsko Pomorskie - Drawsko Pomorskie ul. Toruńska

21:00: Meta 1 etapu rajdu

Miasteczko Rajdowe Szczecin - Lotnisko Szczecin-Dąbie

Niedziela, 6 września

8.00: Start 2 etapu rajdu

Miasteczko Rajdowe Szczecin - Lotnisko Szczecin-Dąbie

08:50: OS-4 SZCZECIN-DOBRA, 18,40 km

Szczecin Krzekowo-Bezrzecze, Dobra

09:30: OS-5 LUBIESZYN-DOBRA, 10,25 km

Lubieszyn, Dobra

10:25: Serwis D

Miasteczko Rajdowe Szczecin - Lotnisko Szczecin-Dąbie

12:30: OS-6 SZCZECIN-DOBRA, 18,40 km

Szczecin Krzekowo-Bezrzecze, Dobra

13:10: OS-7 –LUBIESZYN-DOBRA, 10,25 km

14:30: Ceremonia podium

Miasteczko Rajdowe Szczecin - Lotnisko Szczecin-Dąbie

15:15: Meta rajdu

Miasteczko Rajdowe Szczecin - Lotnisko Szczecin-Dąbie