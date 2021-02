Opóźniony Puchar Świata

Nowy w kalendarzu, rajd w regionach Algarve i Alentejo miał rozpocząć w terminie 10-13 kwietnia Puchar Świata FIA oraz mistrzostwa świata FIM. Planowano pięć odcinków specjalnych, mierzących łącznie 800 km. Próby wytyczono pomiędzy Alcácer do Sal, Alcoutim, Almodôvar, Ferreira do Alentejo, Grândolą, Loulé, Mértolą, Odemirą, Ourique, Santiago do Cacém i Sines.

Federacja FPAK poinformowała w komunikacie, że obecna sytuacja w kraju i zagranicą związana z COVID-19, uniemożliwia przygotowanie i przeprowadzenie rajdu. Portugal Cross Country Rally może odbyć się w późniejszym terminie.

Z tych samych powodów Escuderia Castelo Branco nie zorganizuje w dniach 28-30 maja Baja TT do Pinhal - trzeciej rundy FIM Bajas World Cup.