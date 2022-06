Rajd Andaluzji przełożony

Trzecia edycja Rajdu Andaluzji miała stanowić również trzecią odsłonę tegorocznych Mistrzostw Świata w Rajdach Terenowych (W2RC). Impreza, do której szykowało się również kilku polskich zawodników, została przełożona z powodu fali upałów i suszy, które nawiedziły Andaluzję w ostatnim miesiącu.

Te ekstremalne warunki pogodowe znacznie zwiększyły ryzyko pożarów w regionie, co skłoniło lokalne władze do podniesienia poziomu alarmu do maksimum, w kontekście zagrożenia pożarowego. Chcąc chronić ten i tak już delikatny ekosystem, wszystkie zaangażowane strony zdecydowały, że rozegranie rajdu nie jest obecnie możliwe.

Ten przypadek siły wyższej zmusił ASO, FIA, FIM i organizatora do przełożenia Rajdu Andaluzji na jesienny termin. Konkretna data jeszcze nie została podana, ale rywalizacja ma odbyć się na pierwotnie planowanej trasie.

