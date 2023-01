Rafał Sonik ma na koncie dziewięć Pucharów Świata FIM i 14 medali tego cyklu. Jest również jednym z trzech Polaków, którzy wygrali Rajd Dakar, a wciąż jedynym, który dokonał tego indywidualnie. W sezonie 2019 zdobył nie tylko Puchar Świata FIM, ale również Puchar Świata Weteranów. Jako pierwszy Polak wygrał również Silk Way Rally - drugi co do trudności i długości rajd świata.

W każdym z pięciu rajdów, na który złożył się cykl FIM w 2019 roku, Rafał Sonik korzystał ze skonstruowanej dla niego i wyprodukowanej w Brazylii, lekkiej, siatkowej kurtki rajdowej. Teraz ten sam egzemplarz można wylicytować w ramach aukcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy towarzyszyła mi na każdym Dakarze. Wielokrotnie podróżowała z nami puszka, do której zbieraliśmy środki pomiędzy uczestnikami zmagań. Kiedy indziej, z Magdą Gessler gotowaliśmy bigos dla Polonii w Buenos Aires, a symboliczna opłata „co łaska” za każdą miskę również została przekazana na WOŚP. Jurek Owsiak jest jednym z moich bohaterów współczesnego społeczeństwa. Bardzo cenię jego pasję, zaangażowanie, konsekwencję i to jak potrafił i wciąż potrafi mobilizować Polaków do współdziałania. To największa i najpiękniejsza inicjatywa charytatywna na całym świecie, dlatego z radością przekazuję swoją rajdową kurtkę na aukcję, by stać się częścią tego wielkiego projektu - powiedział Rafał Sonik.

Rajdową kurtkę Rafała Sonika można licytować za pośrednictwem serwisu Allegro do 31 stycznia 2023. Aukcja dostępna jest pod tym LINKIEM.

