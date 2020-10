Extreme E przyciągnęło też ekipę byłego kolegi zespołowego Rosberga z Mercedesa i rywala w walce o tytuł, Lewisa Hamiltona. Sześciokrotny mistrz świata F1 nazwał team X44 - ‭według swojego numeru startowego.

Ponadto potwierdzone są już zgłoszenia Chip Ganassi Racing, Andretti/United Autosports, Abt Sportsline, Techeetah i HWA.

Seria sankcjonowana przez FIA będzie liczyła pięć rund. Zawody odbędą się w Senegalu, Arabii Saudyjskiej, Nepalu, Grenlandii i Brazylii. Lokalizacje zostały wybrane w celu podniesienia świadomości aspektów zmian klimatycznych.

Odkąd wycofał się z Formuły 1, Rosberg inwestuje w firmy zajmujące się zrównoważonym rozwojem. Jest też założycielem GreenTech Festival, gdzie prezentowane są pionierskie technologie ekologiczne.

- Cieszymy się, że możemy zaprezentować Rosberg Xtreme Racing jako najnowsze zgłoszenie do Extreme E. Seria to niesamowita okazja, aby nie tylko zwiększyć świadomość, ale także zainspirować do działań w walce ze zmianami klimatycznymi, największym obecnie zagrożeniem dla naszej planety - oświadczył Rosberg. - Odkąd odszedłem z Formuły 1, swoją karierę poświęciłem zrównoważonym technologiom, więc połączenie tych wysiłków z moją pasją do wyścigów daje niesamowitą satysfakcję.

Nie podano składu Rosberg Xtreme Racing.

Przełożono styczniową rundę w Senegalu i pierwszy sezon Extreme E powinien ruszyć w marcu 2021 roku.

Rosberg Xtreme Racing: