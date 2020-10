Rosberg o przyszłości motorsportu

Rosberg dużą część swojej obecnej działalności koncentruje się na elektromobilności i zrównoważonym rozwoju. Jest udziałowcem serii Formuła E, jak również twórcą Greentech Festival.

W serii Extreme E wystawi swój zespół, podobnie, jak jego były kolega zespołowy z Mercedesa oraz rywal, Lewis Hamilton.

- To będą naprawdę niesamowite zawody koło w koło, z czterema samochodami startującymi obok siebie do każdego wyścigu. Jestem przekonany, że to będzie bardzo fajne do oglądania. Seria będzie miała również pozytywny wpływ na niektóre szkody wyrządzone przez zmiany klimatu. Zobaczymy, czy uda nam się tego dokonać, ale taka jest ambicja - mówił Rosberg o Extreme E.

Pytany o nową rywalizację z Lewisem Hamiltonem, która była tak pikantna w Formule 1, odparł: - To naprawdę fajne. Bardzo ucieszyłem się słysząc, że Lewis dołącza do Extreme E. Razem zapewnimy ogromny zasięg (serii). Tym lepiej, że obaj będziemy rywalizowali na torze, jako właściciele zespołów. To jest bardzo ekscytujące. W pewnym sensie łączymy też siły, walcząc ze zmianami klimatu.

O swojej wizji przyszłości sportów motorowych, wykorzystaniu silników spalinowych, hybrydowych oraz elektrycznych, Nico Rosberg opowiedział w wywiadzie udzielonym dla motorsport.com w ramach #ThinkingForward.

Video - wywiad z Nico Rosbergiem: