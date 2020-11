Sainz senior nie wyklucza Extreme E

58-latek kojarzony jest z hiszpańskim zespołem QEV Technologies, a zmienniczką dwukrotnego rajdowego mistrza świata, trzykrotnego zwycięzcy Dakaru, może zostać Laia Sanz. Katalonka posiada w dorobku 13 tytułów mistrzyni świata w kobiecym trialu, pięć w enduro. Dziesięć razy z rzędu była najlepszą kobietą w motocyklowej części Dakaru, w 2015 kończąc maraton na 9 miejscu.

Sainz od dawna przyjaźniący się z założycielem Extreme E, Alejandro Agagiem, pierwszy raz obejrzał Odyssey 21 podczas tegorocznego Rajdu Dakar w Arabii Saudyjskiej. Przypuszcza się, że w ubiegłym miesiącu El Matador testował SUV na terenach Chateau de Lastours.

- Alejandro to mój dobry przyjaciel - powiedział Sainz. - Nie wykluczam startów w Extreme E. To byłoby kolejne wyzwanie w mojej sportowej karierze. Dlaczego nie? Rozważam to. Pierwsze podejście do elektrycznego motorsportu jest interesujące. Samochód Extreme E ma niemal 600 KM. Nie jest zbyt wytrzymały i muszę jeszcze zrozumieć format wyścigów, ale wygląda dobrze. To świat bardzo bliski rajdom terenowym, w których obecnie startuję.