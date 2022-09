Liderami rajdu w łącznych wynikach pucharu świata oraz Europy są Krzysztof Hołowczyc i Łukasz Kurzeja. Drugie miejsce zajmują Joao Ferreira i David Monteiro (+14:33.8), a trzecie Michał Małuszyński i Julita Małuszyńska (+17.56.7). Tym samym czołową trójkę tworzą załogi zasiadające w Mini JCW.

Podobnie jak przed południem Hołowczyc był najszybszy na drugim przejeździe odcinka specjalnego na terenie poligonu w Drawsku Pomorskim. Drugim czasem popisali się Van De Mars i Giulia Maroni. Duet dysponujący Polarisem RZR Pro XP automatycznie najlepiej poradził sobie w T4 (+4:00.5).

Trzeci Ferreira widać, że z każdym kilometrem coraz pewniej czuje się na polskich trasach. Portugalczyk pojechał o 2 minuty i 44 sekundy szybciej niż Małuszyńscy, a o 7:38.0 wolniej od Hołowczyca.

OS3 został skrócony z 216 do 154 kilometrów. Na trasie próby zapaliła się Toyota Hilux, którą podążali Yazeed Al-Rajhi i Michael Orr. Obaj zawodnicy wyszli z tego cało. Konieczna była interwencja straży pożarnej, rywalizację na pewien czas wstrzymano. Wiele załóg ruszyło do oesu kilkadziesiąt minut później. Stąd decyzja o skróceniu próby.

Piąte miejsce na OS3 zajęli Felipe Nascimento i Joao Serodio (BRP Can-Am Maverick X3), najszybsi w T3 (+01:07.43). Dziesiątkę skompletowali: Baranowski/Marton (Toyota Hilux) (+1:25.55), Goczał/Janda (BRP Can-Am Maverick) (+1:26.23), Zapletal/Sykora (Hummer H3 Evo) (+1:27.08), Grajek/Łaskawiec (Toyota Hilux) (+1:27.49), Althefiri/Vidal Montijano ( BRP Can-Am Maverick) (+1:27.59).

Przed niedzielną częścią rajdu Van Den Mars w łącznych wynikach prowadzi w T4 i wyprzedza Goczała, liderującego w pucharze świata, o niespełna 33 minuty. Z kolei Kees Koolen jest 7:11.7 za Polakiem.

Ściganie w mistrzostwach Polski

W Dacia Duster Motrio Cup w komfortowej sytuacji są Maciej Grabowski i Adam Binięda. Liderzy tej klasyfikacji do niedzielnego etapu rywalizacji przystąpią z ponad 7-minutową przewagą nad kolejną z sklasyfikowanych załóg.

W grupie T2, przeznaczonej dla zawodników dysponujących samochodami produkcyjnymi, złudzeń rywalom nie pozostawili Piotr Borys i Michał Goleniewski, którzy w Mitsubishi Pajero wypracowali ponad 36 minut przewagi. W T3 osamotnionymi liderami są Portugalczycy – Felipe Nascimento i Joao Serodio (BRP Can-Am Maverick).

Z kolei w kategorii T4 po zwycięstwo jadą Marek Goczał i Artur Janda (BRP Can-Am Maverick). Wśród załóg w ciężarówkach prowadzi czeski tercet Valtr/Kilian/Kaplanek (IVECO Powerstar 6400). Sławomir Jabłoński i Rafał Jędrys to liderzy grupy TH (MSRTEAM Crossover T1).

W ramach cyklu Baja Poland Series na czele tabeli z czasami jest załoga Skonieczko/Potrykus (Cam-Am Maverick X3).

Harmonogram ostatniego dnia rywalizacji w Columna Medica Baja Poland 2022 tworzą dwa przejazdy odcinka specjalnego w gminie Dobra (30,7 km). Wyniki zawodów poznamy około godz. 13:00, a wręczenie nagród i uroczyste zakończenie Rajdu jest zaplanowane na godzinę 14:30.

Po sobotnich odcinkach Columna Medica Baja Poland 2022 powiedzieli:

Krzysztof Hołowczyc (1. miejsce po OS 3): - Szkoda, że spalił się samochód naszych rywali – Yazeeda Al-Rajhi i Michaela Orra, bo z nimi w stawce mielibyśmy bardziej zaciętą walkę w czołówce. Na szczęście im nic poważnego się nie stało, choć ich Toyota jest „odpisana”. Prowadzimy w rajdzie z dużą przewagą, ale z naszej perspektywy do mety jeszcze daleko. Są jeszcze dwa odcinki, co prawda dużo krótsze, ale trzeba je przejechać. Będziemy chcieli je wygrać, bo nie jestem zawodnikiem, który za wszelką cenę chroni wyniku. Przyjechałem tu, żeby się ścigać.

Joao Ferreira (2. miejsce po OS 3): - Na drugim przejeździe oesu na Poligonie Drawskim nie mieliśmy już żadnych problemów z nawigacją, a dodatkowo podkręciliśmy tempo. Jesteśmy zadowoleni z wyniku i z naszej jazdy. Miałem mnóstwo frajdy za kierownicą rajdówki. Trasa jest szybka, przyjemna, ale jednocześnie wymagająca i zdradliwa w wielu miejscach.

Michał Małuszyński (3. miejsce po OS 3): - Dziś nasze tempo było umiarkowane. Początek oesu na Poligonie Drawskim jechaliśmy znacznie szybciej niż jego drugą połowę. Czekamy jeszcze na informację o tym czy nasz czas zostanie skorygowany, bo zatrzymaliśmy się przy płonącym samochodzie rywali, by udzielić im pomocy. Jeśli nasz wynik z OS 3 zostanie poprawiony, to będziemy w klasyfikacji przed Joao Ferreirą, a to jest właśnie nasz cel.

Columna Medica Baja Poland 2022 po OS 3 – klasyfikacja Pucharu Świata FIA w Rajdach Baja:

1. Hołowczyc/Kurzeja (POL/POL, MINI John Cooper Works Rally) 3:45:06,7

2. Ferreira/Monteiro (PRT/PRT, MINI John Cooper Works Rally) +14:33,8

3. Małuszyński/Małuszyńska (POL/POL, MINI John Cooper Works Rally) +17:56,7

4. Goczał/Janda (POL/POL, BRP Can-Am Maverick) +28:05,0

5. Zapletal/Sykora (CZE/SVK, Hummer H3 Evo) +28:37,1

6. Grajek/Łaskawiec (POL/POL, Toyota Hilux) +30:17,3

7. Koolen/Ceci (NLD/ITA, BRP Can-Am Maverick) +36:25,7

8. Alvarez Castellano/Panseri (ESP/FRA, Can-Am Maverick) +37:17,8

9. Althefiri/Vidal Montijano (KWT/ESP, BRP Can-Am Maverick) +40:12,3

10. Ventura/Brun (ITA/ITA, Yamaha YXZ 1000R) +42,25,1