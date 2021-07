Sonik drugi w Silk Way Rally

Triumfator drugiej rundy quadowego Pucharu Świata, Aleksandr Maksimow objął prowadzenie w łącznej klasyfikacji - z punktem przewagi nad Sonikiem.

W przeprowadzonej po raz drugi w tym rajdzie, klasyfikacji motocyklistów górą był Matthias Walkner. Na 132-kilometrowym oesie, wytyczonym na pętli Gornoałtajsk - Gornoałtajsk, zawodnik Red Bull KTM ustąpił o 1.17 Danielowi Sandersowi. Ostro walczono o drugą lokatę. Skyler Howes, na końcowym etapie czwarty za Franco Caimimi, utrzymał za sobą Argentyńczyka z Hero MotoSports Team Rally. Caimi przegrał rajd z Howesem o 6 sekund.

Na końcowym odcinku Guerlain Chicherit i Alexandre Winocq powiększyli przewagę nad Denisem Krotowem i Konstantinem Żilcowem o 4.46. Zespół SRT wziął rewanż za Rajd Kazachstanu. Grupę T4 wygrali Siergiej Kariakin i Anton Własiuk, T3 - Jean-Luc Pisson-Ceccaldi i Jean Brucy.

W Open najlepsza okazała się załoga Dmitrija Sotnikowa, który jako pierwszy kierowca, triumfował w Silk Way Rally po raz trzeci. Nowy Kamaz zajął trzecie miejsce na ostatnim etapie - za MAZem Siarhieja Wiazowicza i Kamazem Antona Szibałowa.

11. SILK WAY RALLY

MOTOCYKLE

1. Matthias Walkner (A) KTM 450 Rally 6:19.18

2. Skyler Howes (USA) Husqvarna FR 450 Rally +6.20

3. Franco Caimi (RA) Hero 450 Rally +6.26

4. Daniel Sanders (AUS) Gas Gas RC 450F +7.19

5. Sebastian Bühler (D) Hero 450 Rally +10.18

6. Adrien Van Beveren (F) Yamaha WR 450F +17.39

7. Luciano Benavides (RA) Husqvarna FR 450 Rally +18.50

8. Andrew Short (USA) Yamaha WR 450F +49.24

9. Joaquim Rodrigues (P) Hero 450 Rally +1:20.52

10. Murun Purevdorj (MGL) KTM 450 Rally +1:36.47

PUNKTACJA MISTRZOSTW ŚWIATA

1. Walkner 45, 2. Howes 26, 3. Van Beveren 26, 4. Sanders 26, 5. Branch 25, 6. Caimi 24, 7. Short 19, 8. Benavides 19, 9. Bühler 18, 10. Rodrigues 16.

QUADY

1. Aleksandr Maksimow (RUS) Yamaha Raptor 700 8:15.59

2. Rafał Sonik (PL) Yamaha Raptor 700 +46.49

PUNKTACJA PUCHARU ŚWIATA

1. Maksimow 41, 2. Sonik 40, 3. Andújar 25.

SAMOCHODY I UTV

1. Guerlain Chicherit/Alexandre Winocq (F) Century CR6 7:03.09

2. Denis Krotow/Konstantin Żilcow (RUS) Mini John Cooper Works Rally +9.12

3. Jérôme Pelichet/Pascal Larroque (F) Optimus Evo 4 +22.24

4. Siergiej Kariakin/Anton Własiuk (RUS) Can-Am Maverick X3 +41.51

5. Jean-Luc Pisson-Ceccaldi/Jean Brucy (F) Zephyr +49.57

6. Paweł Lebiediew/Kiriłł Szubin (RUS) Can-Am Maverick X3 +1:01.47

7. Matthieu Margaillan/Axelle Roux-Décima (F) Can-Am Maverick X3 +1:21.29

8. Paweł Silnow/Jewgienij Zagorodniuk (RUS) Can-Am Maverick X3 +1:24.33

9. José Luis Peña Campo/Rafael Tornabell (E) Polaris RZR Pro XP +1:47.47

10. Anastasija Nifontowa/Jekaterina Żadanowa (RUS) Can-Am Maverick X3 +1:49.38

OPEN

1. Dmitrij Sotnikow/Rusłan Ahmadiejew/Ilgiz Ahmetzjanow (RUS) Kamaz 435091 6:59.53

2. Siarhiej Wiazowicz/Paweł Haranin/Anton Zaparoszczanka (BY) MAZ 6440RR +4.36

3. Anton Szibałow/Dmitrij Nikitin/Iwan Tatarinow (RUS) Kamaz 43509 +5.37

4. Eduard Nikołajew/Jewgienij Jakowlew/Iskander Romanow (RUS) Kamaz 43509 +17.42

5. Ajrat Mardiejew/Dmitrij Swistunow/Wadim Ahmetow (RUS) Kamaz 43509 +28.26

6. Martin van den Brink/Wouter de Graaf/Daniel Kozlovský (NL/NL/CZ) Renault C460 +43.14

7. Siergiej Kuprianow/Aleksandr Kuprianow/Siergiej Kreniew (RUS) Kamaz 43509 +46.41

8. Alaksiej Wiszniewskij/Maksim Nowikow/Siarhiej Saczuk (BY) MAZ 6440RR +50.56

9. Andriej Karginow/Andriej Mokiejew/Iwan Malkow (RUS) Kamaz 43509 +1:01.51

10. Witalij Muryliew/Aljaksandr Szwed/Andrej Krahelski (BY) MAZ 5309RR +1:39.20

...

15. Magdalena Zając/Jacek Czachor (PL) Toyota Land Cruiser +2:18.02 (1. T1)

Magdalena Zając, Jacek Czachor, Toyota Land Cruiser

Fot. Sonik Team / Overlimit