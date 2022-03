Zespół rajdowy Proxcars TME Rally Team od kilku miesięcy przygotowuje się do tegorocznych startów. Tworzą go doświadczeni mechanicy i menadżerowie ze świata motorsportu.

- Opracowaliśmy strategię, która ma przede wszystkim umożliwić nam start w Dakarze. Rajdy Baja traktujemy jako okazję do jeszcze lepszego zgrania zespołu, natomiast imprezy cross country to przede wszystkim przygotowanie do jazdy w styczniowym Dakarze. Choć nie ukrywam, że w każdym z rajdów będziemy walczyć o jak najlepsze miejsce w klasyfikacji - powiedziała Magda Zając.

Zespół zapowiada intensywny sezon 2022 w ramach przygotowań do Dakaru 2023. Na początek jest Baja Russia Northern Forest, pierwsza runda Pucharu Świata. Na liście planowanych startów pojawiły się m.in.: Fenix Rally (Tunezja, marzec), Morocco Desert Challenge (Maroko, kwiecień), Andalucia Rally (Hiszpania, czerwiec), czy choćby Africa Eco Race trasą oryginalnego Dakaru (październik).

Magdzie towarzyszyć będzie duet znanych pilotów: Jacek Czachor i Michał Ogórek.

- Z Magdą poznaliśmy się na treningach w Dubaju niespełna rok temu i od tego czasu zaczęliśmy razem jeździć. To bardzo dobra zawodniczka, pewnie najlepsza Polka w rajdach terenowych, do tego bardzo uparta, czasem bardziej niż ja - powiedział Jacek Czachor.

- Będziemy jeździć dwoma autami. Dacią Duster w specyfikacji T2 oraz Toyotą Hilux w klasach TH/Open - dodał Adam Szelerski, główny inżynier Proxcars. - Na rajdy baja, w większości przypadków będzie to Duster, natomiast Toyota przeznaczona została do startów na rajdach długodystansowych, zwłaszcza pustynnych.

W ubiegłym roku Magda Zając, pilotowana przez Michała Ogórka, w grupie T2 w Baja Russia zajęła trzecie miejsce w mistrzostwach Rosji i była drugą najszybszą kobietą tego rajdu. Warto też zwrócić uwagę na pierwsze miejsce w klasie open w Rajdzie Silk Way 2021, wygraną w Baja Portalegre 2021 i Italian Baja 2021 w klasie TH, czy trzeci stopień podium w klasie historycznej w Rajdzie Fenix 2021.

Baja Russia Northern Forest rozpoczyna się już jedenastego lutego. Podczas trzydniowej rywalizacji zawodnicy przejadą 600 km, z czego blisko 400 km to odcinki specjalne. Trasy wiodą wokół znanego ośrodka motorsportu, położonego w pobliżu Sankt Petersburga, Igora Drive. Ciągłą niewiadomą jest pogoda. Zwykle uczestnicy rajdu mają do czynienia z siarczystymi mrozami i opadami śniegu, ale w tym roku prognozy pogody zapowiadają temperatury w okolicach 0 stopni. Ta niepewność stanowi nie lada wyzwanie dla inżynierów, którzy do końca nie wiedzą na jakie warunki przygotować samochody.

