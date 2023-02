Podczas drugiej rundy Mistrzostw Świata w Rajdach Terenowych 2023 (26 lutego-3 marca) w Hunterach zasiądą Sebastien Loeb i Fabian Lurquin oraz Guerlain Chicherit i Alex Winocq.

Loeb, który zajął drugie miejsce w tegorocznym Dakarze prowadzi obecnie w mistrzostwach dzięki większej ilości wygranych etapów. Guerlain Chicherit, dziesiąty w styczniowym maratonie, jest trzeci w tabeli sezonowej.

Chicherit wygrał Abu Dhabi Desert Challenge 2009, Sebastien Loeb zajął ósme miejsce w ubiegłorocznej edycji tych zawodów.

- Bardzo cieszymy się z przyjazdu do Abu Zabi, zwłaszcza po tak dobrym występie w drugim tygodniu Dakaru na podobnych wydmach, więc mamy nadzieję przenieść to tempo na tutejsze etapy - powiedział Gus Beteli, dyrektor zespołu BRX.

- Jako liderzy mistrzostw świata mamy za zadanie ukończyć rajd z dobrym wynikiem utrzymując tempo, jakim dysponuje Hunter, zanim pojedziemy na kolejne zawody do Meksyku - przekazał.

Sebastien Loeb dodał: - Jestem bardzo zadowolony z powrotu do rywalizacji po Dakarze, w którym pokazaliśmy bardzo dobrą prędkość, zwłaszcza na wydmach, dzięki czemu prowadzimy w mistrzostwach. Oczywiście byłoby wspaniale wyjechać z Abu Zabi wciąż plasując się na czele punktacji, ale pamiętam, że w zeszłym roku nie było tu łatwo. Nasser Al-Attiyah był wtedy szybki, ale mam nadzieję, że to, co widzieliśmy na Dakarze oznacza, że będziemy w stanie z nim walczyć, co stanowi główny cel dla Fabiana i dla mnie. Czekam na dobry, czysty rajd, abyśmy mogli kontynuować budowanie naszego obecnego tempa za kierownicą auta Prodrive Hunter.

Abu Dhabi Desert Challenge 2023

Odbiory administracyjne i badania kontrolne odbędą się 25 lutego w Energy Business Centre w Abu Dhabi w godzinach od 7:00 do 16:00. Konferencja prasowa przed rajdem odbędzie się w Murban Theatre o godzinie 19:00.

26 lutego karawana przeniesie się na pustynię w Al Dhannah, gdzie o 15:15 rozpocznie się prolog.

27 lutego etap otwierający połączy biwak w Al Dhannah z bazą rajdu w Qasr Al Sarab Desert Resort.

28 lutego oraz 1 i 2 marca odbędą się trzy etapy w formie pętli w regionie Al Dhafra, w Rub' al Khali (Empty Quarter).

3 marca etap zamykający przeniesie się do Abu Zabi, gdzie rajd zakończy się w Energy Business Centre około godziny 12:30. Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się tam o godzinie 19:00.

Łączny dystans do pokonania w rajdzie wynosi 2170 kilometrów.

