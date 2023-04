Baja Extremadura otworzy tegoroczną rywalizację w Pucharze Europy w Rajdach Baja. Hiszpańska impreza odbędzie się w dniach 14-16 kwietnia.

Swój udział w tych zawodach potwierdzili niedawno Krzysztof Hołowczyc i Łukasz Kurzeja.

W rajdzie wystartuje także Benediktas Vanagas. Będzie to dla niego pierwszy występ po Dakarze 2023, w którym nie dotarł do mety. Litwin nabawił się wstrząśnienia mózgu po twardym lądowaniu za jedną z hop na czwartym etapie.

- Cieszę się z możliwości startu w Baja Extremadura - powiedział Vanagas. - To będzie mój pierwszy występ w tej imprezie. Zupełnie nie wiem co nas tam czeka.

- Mój sezon zaczął się od doznania wstrząsu mózgu w Dakarze - kontynuował. - Dopiero miesiąc temu mogłem zacząć ćwiczyć i przygotowywać się do wznowienia kampanii. Nasz aktualny plan zakłada udział w pucharze Europy.

- Hiszpania jest więc naszą pierwszą imprezą w tym cyklu, gdzie zmierzymy się z mocnymi rywalami z tego kraju, jak również z Portugalii. Przyjedzie tu generalnie wielu szybkich kierowców - dodał. - Czekamy więc z niecierpliwością na ten start. Po Dakarze pomagaliśmy trochę Toyocie Gazoo Racing, dając samochód Joao Ramosowi, który wygrał pierwszą rundę mistrzostw Portugalii. Potem nasz Hilux musiał polecieć do Kataru, gdzie został udostępniony Nasserowi. Triumfował w nim Qatar Baja. Teraz auto wróciło do Overdrive w Europie, a w zasadzie zostało już wysłane do Portugalii, gdzie będziemy mieli kilka sesji testowych przed rajdem.

Uczestnicy rajdu zmierzą się z prologiem i trzema odcinkami specjalnymi, których łączna długość wynosi prawie 500 kilometrów.

Czytaj również: Huntery w żółtych barwach

Video: Baja Drawsko Pomorskie 2023