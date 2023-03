Więcej faworytów w mistrzostwach świata?

Yazeed Al Rajhi i Timo Gottschalk wygrali Abu Dhabi Desert Challenge, drugą rundę Mistrzostw Świata w Rajdach Terenowych 2023.

Saudyjsko-brandenburski duet, który w tym tygodniu ponownie połączył siły, świętował swoje czternaste wspólne podium, po triumfie w miniony piątek w drugiej odsłonie cyklu W2RC 2023.

Al-Rajhi i Gottschalk startowali już razem w 31 rajdach cross-country w latach 2014-2019.

Dla Timo Gottschalka był to drugi duży sukces na wciąż wczesnym etapie sezonu 2023. W styczniu świętował zaskakujące i sensacyjne trzecie miejsce w Rajdzie Dakar zdobyte razem z Lucasem Moraesem. W Abu Zabi zastąpił natomiast stałego w ostatnim czasie pilota Al. Rajhiego - Dirka von Zitzewitza, który musiał zrobić sobie przerwę z powodu kontuzji.

Tegoroczna edycja Abu Dhabi Desert Challenge ponownie zaoferowała wszystko to, z czego jest znana, wydmy plus piasek we wszystkich kolorach. Do tego wiele połamanych wydm sprawiło, że druga runda mistrzostw świata była niezwykle wymagająca i zdradliwa.

W przedostatnim z pięciu dni rajdu, Al. Rajhi i Gottschalk przejęli prowadzenie od faworytów Nassera Al-Attiyaha i Matthieu Baumela, którzy musieli wycofać się po poczwórnej rolce Toyoty Hilux, w której doszło do uszkodzenia klatki bezpieczeństwa, a tym samym nie było mowy o dalszym uczestnictwie w rajdzie. Z kolei Al-Rajhi jadąc równym i stałym tempem uniknął przygód. Jest pierwszym Saudyjczykiem, który triumfował w imprezie cross country tej rangi.

- Jesteśmy mega dumni, że udało nam się wygrać Abu Dhabi Desert Challenge, pustynny klasyk tak blisko mojego domu w Arabii Saudyjskiej - mówił Al. Rajhi. - To znaczy dla mnie bardzo dużo. Współpraca z Timo układała się idealnie od pierwszej minuty.

- Rajd był dla mnie korzystny również pod względem punktów do W2RC – dodał kierowca Toyoty Hilux. - Sytuacja w mistrzostwach świata zrobiła się teraz bardziej otwarta.

Gottschalk dodał: - Zwycięstwo jest zawsze czymś wyjątkowym, to wspaniałe uczucie. Kilka razy brałem udział w Abu Dhabi Desert Challenge i wiem, jak trudny jest ten rajd. Jesteśmy dumni i szczęśliwi, że udało nam się tu wygrać. To naprawdę trudna impreza z dużą ilością piasku i wydm oraz wieloma podstępnymi niebezpiecznymi miejscami. Wyzwanie jest ogromne w kontekście właściwej oceny tempa. Myślę, że pojechaliśmy mądry rajd.

W2RC 2023 - klasyfikacja po Abu Dhabi Desert Challenge

1. Loeb 101

2. Al-Attiyah 85

3. Prokop 64

4. Al Rajhi 63

5. Yacopini 49

6. Chicherit 49

7. Halpern 43

8. Ekstrom 40

9. Quintero 32

10.Han 31

Photo by: Bastien Roux