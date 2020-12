Zwycięstwo Nassera, atak Przygońskiego

Pierwszy na starcie, Nasser pokonał kierowców Mini Buggy na 275-kilometrowym odcinku Jubbah. Tym razem drugi był Stéphane Peterhansel, trzeci Carlos Sainz. Kolejne czasy uzyskali Yazeed Al-Rajhi i Kuba Przygoński, który po wczorajszych problemach technicznych startował jako trzynasty.

- Drugi odcinek był pełen camel grassu. Musieliśmy mądrze wybierać ślad by nie uszkodzić podwozia - powiedział Kuba Przygoński. - Kolejne dobre kilometry przybliżające nas do Dakaru. Teraz dwa dni przerwy i ruszamy na Baja Hail 2.

Władimir Wasiliew, dzisiaj szybszy o 9 sekund od Bernharda ten Brinke, odebrał Holendrowi prowadzenie w Pucharze Świata. Końcowa runda odbędzie się we wtorek i w środę, również w prowincji Ha'il.

Aron Domzała i Maciej Marton wygrali etap w grupie T4 i zajęli trzecie miejsce w rajdzie.

Dziś już dużo lepszy dzień! - komentuje Aron Domżała. - Nie mieliśmy żadnej awarii technicznej i przejechaliśmy czysto cały oes. To był jednak ten rodzaj etapu, w którym trudno jest coś nadrobić, a łatwo stracić. My również w dwóch, trudniejszych nawigacyjnie miejscach straciliśmy trochę czasu, ale mimo to dojechaliśmy na pierwszym miejscu. Zebraliśmy punkty w klasyfikacji Pucharu Świata i teraz wszystko zależeć będzie od Hail Baja 2, który już za dwa dni! Nadal jedziemy po puchar!

Essa Al-Dossari i Szymon Gospodarczyk zostali przesunięci do krajowej klasyfikacji - podobnie jak Martin Prokop.

Baja Hail 1 za nami. Nie był to wymarzony start - napisał na FB Szymon Gospodarczyk. - Od początku nękały nas różne awarie. Najpierw silnik nie działał poprawnie, a dzisiaj na 10 km odcinka wystrzelił wąż od wspomagania kierownicy. Usterkę usunęliśmy na odcinku ale wspomaganie przerywało, więc zdecydowaliśmy się wrócić na serwis, żeby nie ryzykować spędzenia nocy na pustyni. Bardzo żałuję, bo krajobraz jest tutaj niesamowity. Piękne formy skalne i wydmy po horyzont. Jutro mamy dzień przerwy, a w poniedziałek zaczynamy kolejny rajd Baja Hail 2. Myślę, że co miało się zepsuć już się zepsuło i następny rajd będzie ok.

Carlos Sainz, Lucas Cruz, MINI X-Raid; Nasser Al Attiyah, Mathieu Baumel, Toyota Gazoo Racing Photo by: Mali Selışık / Red Bull Turkey

WYNIKI OS2

1. Nasser Al-Attiyah/Mathieu Baumel (Q/F) Toyota Hilux 3:02.04

2. Stéphane Peterhansel/Édouard Boulanger (F) Mini John Cooper Works Buggy +2.49

3. Carlos Sainz/Lucas Cruz (E) Mini John Cooper Works Buggy +3.20

4. Yazeed Al-Rajhi/Dirk von Zitzewitz (SA/D) Toyota Hilux +5.52

5. Kuba Przygoński/Timo Gottschalk (PL/D) Toyota Hilux +10.15

6. Yasir Seaidan/Aleksiej Kuzmicz (SA/RUS) Century CR6 +13.16

7. Władimir Wasiliew/Dmytro Cyro (RUS/UA) Mini John Cooper Works Rally +14.54

8. Bernhard ten Brinke/Tom Colsoul (NL/B) Toyota Hilux +15.03

9. Erik van Loon/Sébastien Delaunay (NL/F) Toyota Hilux +24.47

10. Denis Krotow/Konstantin Żilcow (RUS) Mini All4 Racing +27.24

11. Miroslav Zapletal/Marek Sýkora (CZ/SK) Ford F-150 Evo +27.51

12. Saleh Al-Saif/Laurent Lichtleuchter (SA/F) Can-Am Maverick X3 +30.34 (1. T3)

...

15. Aron Domżała/Maciej Marton (PL) Cam-Am Maverick X3 +41.04 (1. T4)

BAJA HAIL TOYOTA I

1. Al-Attiyah 6:14.27, 2. Sainz +6.10, 3. Peterhansel +8.59, 4. Al-Rajhi +14.48, 5. Wasiliew +28.35, 6. ten Brinke +35.29, 7. Krotow +53.28, 8. Al-Saif +55.52 (1. T3), 9. van Loon +57.40, 10. Zapletal +59.18, 11. de Mévius +1:04.41 (2. T3), 12. Koolen +1:27.16 (1. T4), 13. Przygoński +1:33.37, 21. Domżała +13:28.41 (3. T4).

PUNKTACJA PUCHARU ŚWIATA

1. Wasiliew 43, 2. ten Brinke 42,5, 3. Al-Attiyah 28, 4. Krotow 21, 5. Domżała 19,5, Nowikow 19,5, Sainz 19,5, 8. Małuszyński 19, 9. Peterhansel 16,5, 10. Griazin 13, 11. Uspienskij 12,5, 12. Przygoński 12, Al-Rajhi 12, 13. Worobjow 10, 14. Hołowczyc 8.

T4

1. Domżała 51, 2. Koolen 48, 3. K. Al-Attiyah 19,5, 4. Farrés 19, 5. Ré 6, 6. Rosa 0,5.