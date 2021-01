135 zgłoszeń w Rovaniemi

Wirtualna lista obejmuje 135 załóg - trzy w samochodach WRC, 22 w Rally2/R5. Valtteri Bottas (DS3 WRC) ma jednego rywala w klasie 6 - Kimmo Kurkelę w Fieście WRC z JanPro Racing. Lancer WRC znanego z Super Trofeo Mikko Eskelinena, został umieszczony w klasie 1.

Zagraniczne atrakcje w R5 to Ole Christian Veiby (Hyundai), Egon Kaur, Georg Linnamäe (Polo), Gregor Jeets, Vladas Jurkevičius (Fabie evo), Lars Stugemo, Stig Andervang, Bo Gustafsson (Fabie).

Rekordzista rajdu z sześcioma zwycięstwami, Juha Salo poprowadzi Fabię evo z Printsportu. Mistrz Finlandii w poprzednich dwóch sezonach i triumfator Arctic Rally 2017, Teemu Asunmaa pozostaje w Fabii evo z TGS Worldwide. Bliźniaczym samochodem zespołu Toniego Gardemeistera pojedzie Emil Lindholm - urzędujący wicemistrz SM1, najszybszy w Rovaniemi w 2019 roku.

Niclas Grönholm, którego dziadek Ulf i tata Marcus (trzy razy) wygrywali Arctic Rally, przesiada się do Polo. Riku Tahko, do tej pory jeżdżący Mini R4 z warszawskiego Evolve Motorsport, zgłosił Hyundaia R5. Janne Eronen wraca do Kii Rio N5.