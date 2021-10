15-latek rajdowym wicemistrzem w dwóch krajach

Ostatnią rundę mistrzostw nadbałtyckich państw stanowił Rajd Auksztoty. By zwiększyć prestiż imprezy poza połączeniem obu cykli, dodatkowo w mistrzostwach Litwy zastosowano współczynnik 1,5, którym przemnożono wywalczone punkty. Załogi rywalizowały na czternastu odcinkach specjalnych o łącznej długości blisko 130 kilometrów.

Podobnie jak podczas wcześniejszych rund świetnie spisał się Hubert Laskowski, którego pilotował Adam Jaros. Mimo przejechania ponad połowy rajdu bez czwartego biegu zdołał wywalczyć drugie miejsca w stawce juniorów oraz klasie samochodów Rally4 w obu mistrzowskich cyklach. Ponadto w niezwykle mocnej klasie 2WD, w której startują auta z napędem na jedną oś znalazł się na piątej pozycji w mistrzostwach Litwy.

- Ostatnia runda mistrzostw Litwy i Łotwy okazała się niezwykle wymagającym sprawdzianem. Odcinki specjalne wymagały perfekcyjnego przygotowania i opisu, więc cieszę się, że test obu tych aspektów wyszedł fantastycznie. Starałem się nie myśleć o wyniku i skoncentrowałem się na tym, by na każdym odcinku dać z siebie wszystko, co potrafię i zdobyć jak największą wiedzę. Zadanie wykonałem z nawiązką, więc teraz mogę spokojnie powiedzieć, że to był bardzo udany rajd – mówił Hubert Laskowski.

Wywalczone pozycje pozwoliły również świętować świetne wyniki na koniec sezonu! Hubert został wicemistrzem Litwy w klasie juniorów oraz klasie aut Rally4, która jest niezwykle popularna również w Polsce. Wicemistrzowskie tytuły we wspomnianych klasach wywalczył również w łotewskim czempionacie. Ponadto w stawce litewskiej klasy 2WD, w której na przestrzeni całego roku wystartowało ponad 50 załóg wywalczył piąte miejsce. Przed 15-latkiem sklasyfikowano jedynie trzech kierowców w dużo mocniejszych BMW oraz mistrza klasy aut Rally4.

- Jestem niezwykle szczęśliwy z osiągniętych rezultatów. Wywalczyłem swoje pierwsze tytuły w mistrzostwach kraju! I to nie jeden czy dwa, ale od razu cztery! Oczywiście emocje związane z tym są ogromne, ale wiem też, ile pracy mnie jeszcze czeka i co muszę zrobić, by wskoczyć na wyższy poziom! Plan na kolejne lata może być tylko jeden. Chcę być najlepszy. Dopóki o tym pamiętam, idę we właściwą stronę i ten sezon pokazał, że wraz z całym zespołem zmierzamy w dobrym kierunku. Dziękuje im bardzo za całe wsparcie! - dodał.

informacja prasowa