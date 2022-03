43 załogi w Memoriale Kuliga i Bublewicza

- Możemy z zadowoleniem ocenić, że w regulaminowym terminie na listę zgłoszeń do PLATINUM 6. Rajdu Memoriału Janusza Kuliga i Mariana Bublewicza wpisały się 43 załogi, wśród których liczne reprezentują najwyższy krajowy poziom. Sporo jest nazwisk zawodników, którzy mają w swym dorobku tytuły aktualnych i niedawnych mistrzów Polski w Rajdowych Samochodowych Mistrzostwach Polski, Górskich Samochodowych Mistrzostwach Polski czy też w Historycznych Rajdowych Samochodowych Mistrzostwach Polski - informuje Małgorzata Dybczyk, dyrektor wielickiego rajdu memoriału.

Czołówkę listy zgłoszeń stanowią Miko Marczyk/Szymon Gospodarczyk (Skoda Fabia Rally 2 Evo), Daniel Stawiarski/Krzysztof Grzesik (Mitsubishi Lancer Evo X), Waldemar Kluza/Adam Gładysz (Mitsubishi Lancer), Sebastian Stec/Michał Sowa (Ford Fiesta) czy Andrzej Szepieniec/Jarosław Zawadzki (Mitsubishi Lancer).

Warto wskazać niektóre załogi w klasycznych autach rajdowych, które będą ozdobą całej stawki. Wśród nich są Marek Suder/Marcin Kowalik (Ford Sierra Cosworth 4x4), Mariusz Polak/Mariusz Ziółkowski (Audi Quattro B2 Coupe Quattro), Grzegorz Olchawski/Łukasz Wroński (Audi Quattro), Arkadiusz Kula/Oskar Tichanowicz (Renault Megane Maxi).

- Będziemy przeprowadzać relację online z trzech niedzielnych odcinków Brzegi. Tę transmisję zapewni firma UMA. Także Motowizja przekaże w swym programie jeden z odcinków w Brzegach. Wyniki online będzie można śledzić na stronie rajdu - przekazał organizator. - To będzie niewątpliwa atrakcja dla tych, którzy nie będą mogli osobiście przybyć na wielickie zawody, alle i tak liczymy na liczny udział publiczności, bo impreza zapowiada się bardzo atrakcyjnie. Zarazem do wszystkich widzów kierujemy ważny apel o zachowanie wszelkich środków ostrożności w miejscach przy próbach sportowych. Ta prośba obejmuje też roztoczenie opieki przez polskich kibiców nad naszymi gośćmi z Ukrainy, którzy niewątpliwie licznie przybędą na rajd, jest ich bowiem bardzo wielu nie tylko w pobliskim Krakowie, ale i w samej Wieliczce, która stała się teraz „małym Lwowem”. Zatem raz jeszcze apel do polskich kibiców, otoczmy naszych gości serdeczną opieką i czuwajmy nad ich bezpieczeństwem.

PLATINUM 6. Rajd Memoriału Janusza Kuliga i Mariana Bublewicza odbędzie się w dniach 1-3 kwietnia.

informacja prasowa