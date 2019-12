Adrenalina We Włosach charytatywnie

W niedzielę, pierwszego grudnia, ponad 120 załóg pojawiło się na torze w Słomczynie alby łączyć przyjemne z pożytecznym.

Załogi szkoliły sportową jazdę samochodem po profesjonalnym torze oraz zbierały prezenty dla dzieci z domu dziecka.

Gracjan Duda marketingowiec i kierowca, który bardzo dobrze zna Tor Słomczyn jeszcze z czasów swoich startów w rallycrossie tak opowiedział nam o imprezie:

- Albo grubo albo wcale – wszyscy wiedzą, że tą domeną posługujemy się organizując co roku Adrenalinę We Włosach. Dokładnie tak było w tym roku. Po zeszłorocznej jubileuszowej X edycji, która była wyjątkowo udana, stanęliśmy przed sporym wyzwaniem co zrobić, żeby ściągnąć w tym roku jeszcze więcej załóg? Okazało się, że to możliwe! W niedzielę na Torze Słomczyn pojawiło się ponad 120 aut. Odwiedzili nas topowi kierowcy Mistrzostw Polski: Zbyszek Staniszewski, Michał Ratajczyk, Jędrzej Szczęśniak, Michał i Jacek Pryczek, Arkadiusz Bałdyga, Dariusz Kurpa, Rafał Rulski, którzy z chęcią przystąpili do akcji TAXI RIDE. Uśmiech i adrenalina jaką widzieliśmy na twarzach osób które zdecydowały się TAXI były bezcenne. Na bank powtórzymy to podczas kolejnej edycji Adrenaliny We Włosach.

- Na torze podziwiać można było cała masę fantastycznych samochodów od pięknie odrestaurowanego Poloneza, przez bardzo szybkie torowe M3, A-grupową Imprezę, replikę Imprezy WRC S6, Fiesty Proto, debiut nowego Lancera Evo z Dytko Sport, elektryczną Fiestę z grupy Elimen Racing, Fiestę R5 oraz 911 GT3 RS. W tym roku do akcji przyłączyła się marka Monster Energy, która przywiozła dwa symulatory rajdowe cieszące się ogromnym zainteresowaniem oraz marka genialnych kosmetyków do włosów got2b, która ufundowała produkty dla wszystkich uczestników imprezy. Od samego początku w akcję zaangażowani są nasi stali partnerzy czyli agencja Human Ad, druk24h.pl no i oczywiście AK Rzemieślnik oraz Autodrom Słomczyn bez których pomocy ta impreza by się nie odbyła. Prezentów zebraliśmy kosmicznie dużo i cieszymy się, że dzieciaki będą miały nie tylko fantastyczne prezenty pod choinkę ale i sprzęt który będzie im służył przez cały następny rok!

- Zapraszam na stronę Adrenaliny We Włosach na Facebooku oraz na Instagramie aby śledzić nasze kolejne projekty w nadchodzącym roku. Ja ze swojej strony pragnę podziękować mojej stałej ekipie przyjaciół, którzy od 11 marzną ze mną przez cały dzień na torze, kompletnie bezinteresownie poświęcając swój czas: Paweł Szkudlarek, Paweł Osowski, Zuza Kalinowska i Karolina Motylewska, Bolesław Dubowski szacun! Wszystkich, którzy przyjechali w niedzielę i bawili się razem z nami serdecznie dziękuję – mam nadzieję, że większość poczuła Adrenalinę We Włosach! - zakończył.

Galeria zdjęć: Adrenalina We Włosach 2019